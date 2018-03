SCF, OGF, PFDF et Sarah…l’actualité mortelle du Vendredi 16 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du Vendredi 16 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

crématorium de Saint-Raphaël – Lu sur Funéraire Info

La Société des Crématoriums de France inaugure Le crématorium de Saint-Raphaël ce vendredi 16 mars 2018 à 18h30, pour une mise en service Lundi 19 Mars.

Peine de mort – Lu sur Francetvinfo

Etats-Unis : l’Oklahoma va exécuter ses condamnés par inhalation forcée d’azote, une méthode jamais utilisée dans le pays. Cette décision vise à pallier la pénurie de substances pour les injections létales, en raison du refus des firmes pharmaceutiques, pour la plupart européennes, d’approvisionner en produits mortels les prisons américaines.

Complexe funéraire du Havre – Lu sur Actu.fr

Lundi 19 mars 2018, le nouveau complexe funéraire du Havre (Seine-Maritime), sera mis en service. Situé rue Maryse-Bastié, au Grand Hameau, ce nouveau site est destiné à accueillir l’ensemble des pompes funèbres. Mises en bières, soins de laboratoires et cérémonies s’y dérouleront. Comprenant deux appareils de crémation, une filtration double aux normes actuelles, deux salles de cérémonie (avec des capacités d’accueil oscillant entre 35 et 150 places), dix salons de présentation dont deux confessionnels et une salle de convivialité, située à l’extérieur du bâtiment principal. L’exploitation du site a été confiée à la société OGF, dans le cadre d’une délégation de service public.

Pompes Funèbres de France- Lu sur toute-la-franchise.com

Créée en 1985, l’enseigne Pompes Funèbres de France prend un tournant en 2016, quand elle est reprise en main par Sandrine Thiéfaine, son actuelle présidente et actionnaire majoritaire. Depuis, l’. Depuis, l’enseigne, qui dispose d’un potentiel considérable, ne cesse de se développer en offrant à celles et ceux qui souhaitent s’investir dans le secteur des outils et un accompagnement inédits sur ce marché. Et du 25 au 28 mars prochains, l’enseigne sera présente au salon Franchise Expo Paris pour rencontrer des candidats à la franchise. C’est donc plus que jamais le moment de se lancer.

Au revoir Sarah, merci et bon vent – lu sur Funéraire info

Si Guillaume a quitté le monde du funéraire pour s’intéresser à la fumée de la vape, c’est à mon tour aujourd’hui de vous dire au revoir.