Le jeudi 12 avril 2018, le Service Catholique des Funérailles du Var a inauguré une nouvelle agence à Fréjus. Elle prend place aux côtés de celle de Toulon ouverte voici 5 ans. Le réseau du Service Catholique des Funérailles (SCF) comprend donc désormais 9 agences : Paris (première agence ouverte voici 18 ans), Boulogne- Billancourt, Versailles, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulon et maintenant Fréjus. Elles proposent un service complet de pompes funèbres ainsi que des contrats obsèques, mais aussi le simple dépôt de volontés qui permet d’en garantir le respect le jour venu.

Service Catholique des Funérailles, nouvelle agence à Fréjus

Si l’inspiration du réseau est catholique, comme son nom l’indique, il n’est pour autant pas réservé à cette communauté. La différence est importante et mérite d’être soulignée. « Son nom se veut signe d’un engagement chrétien au service de toutes les familles en deuil, que les obsèques revêtent une dimension religieuse ou non ».

C’est en France la seule structure de Pompes Funèbres organisée en associations ou coopératives dont le statut est garant d’une gestion désintéressée. Chacune s’interdit donc toute surenchère commerciale. Ce qui saute aux yeux quand on rentre dans l’agence, c’est qu’on n’y voit ni showroom, ni articles funéraires exposés en vitrine. Cet esprit se traduit également par une gamme volontairement sobre de cercueils : quatre modèles en tout, deux en chêne et deux en pin (pour être compatibles avec la crémation) et le même capiton pour tous.

« Ceci répond à l’attente des familles et garantit le respect de la dignité du défunt. Pourquoi proposer plus ? » dit Jérôme Bertrand, directeur du SCF du Var qui ajoute « face à une famille en deuil nous devons écouter, éclairer sans vouloir orienter, et entourer les proches avec retenue et douceur. L’organisation vise à servir cette confiance : sauf impossibilité, chaque famille est suivie par une unique personne, de l’entretien initial jusqu’à l’accompagnement lors des cérémonies. »

Christian de Cacqueray, fondateur du premier SCF et directeur du réseau, souligne l’importance du temps et des rites : « Nous prenons le temps d’une relation très profonde auprès de gens qui sont dans la peine et qui nous font pénétrer dans leur intimité familiale. L’organisation d’un rituel porteur de sens autour de cet événement très sensible qu’est la mort d’un proche aide à l’apaisement, à la consolation». Et le développement? « Le projet d’un nouveau SCF repose sur la conjonction d’une motivation locale, d’une étude réaliste de faisabilité et de l’identification d’une équipe apte à porter le projet. Nous n’avons pas d’objectif de développement. Nous voulons juste servir, convaincus que notre approche spécifique du service de Pompes Funèbres est un témoignage et nous donne une place aux côtés de nos confrères, et en coopération avec nombre d’entre eux. »

