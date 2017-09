SIFUREP : La place de nos morts dans nos villes et nos vies, colloque

A trois semaines de la Toussaint, où des millions de Français se rendront dans les cimetières, le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) consacre le jeudi 5 octobre son 10e colloque annuel à la place de nos morts dans nos vies et nos villes.

Nul n’échappe à la mort. La mort fait inexorablement partie de nos vies. Intime, le rapport à la mort relève aussi du collectif et touche à l’espace public. Depuis toujours, quels que soient les lieux et les circonstances, les villes doivent gérer les lieux et les rituels funéraires. C’est autour de cet enjeu de société majeur que le SIFUREP a choisi d’organiser son 10e colloque annuel.

Attentats, pandémie grippale, accidents… La gestion des décès massifs est une des préoccupations majeures des pouvoirs publics et un sujet éminemment d’actualité. Comment faire face à ces situations de crise ? Quels dispositifs mettre en place pour assurer la continuité de la chaine funéraire ? Les services de l’État présenteront le travail mené dans le cadre du dispositif Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) pour organiser la gestion des décès en nombre et anticiper des événements inattendus.

Ces décès massifs survenus lors de catastrophes invitent à s’interroger sur la place donnée aux morts dans notre société. Comment vivre avec nos morts ? Comment penser la mort dans nos villes ? Régis Bertrand, professeur émérite d’Histoire moderne à l’université d’Aix-­Marseille, reviendra sur les lieux de recueillement et de souvenirs imaginés par nos sociétés depuis le XVIIIe siècle. Magali Molinie, psychologue clinicienne, enseignante à l’université Paris 8-­Saint-­Denis, questionnera les rapports que nous entretenons avec nos morts dans nos sociétés contemporaines.

Preuve de sa vitalité, le SIFUREP fête cette année ses dix ans et le cap des 100 adhérents. L’occasion de présenter, au travers de témoignages, ce qu’apporte le syndicat aux villes adhérentes : équipements, services des pompes funèbres, accès à des solutions mutualisées d’achat et de gestion des cimetières, etc. Véritable lieu d’échange, le colloque du syndicat réunit chaque année les collectivités, les associations, les experts et les professionnels du funéraire pour analyser les évolutions majeures de ce secteur et cerner les problématiques auxquelles il est confronté.

PROGRAMME DU COLLOQUE SIFUREP 2017

9 h 15 : Accueil

9 h 45 : Ouverture par Jacques Kossowski, Président du SIFUREP, maire de Courbevoie, Président de

Paris Ouest La Défense.

10H / 10H45 La “gestion des décès massifs” dans le cadre du dispositif ORSEC. Marien Pirot, chargé de mission planification et gestion de crise au Secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris (SGZDS).

10H45 / 12H15 -­ Table ronde « La place de la mort dans nos vi(ll)es : -­ La place des morts dans la ville depuis le XVIIIe siècle : présence et souvenir -­ Quel rapport au deuil dans nos vies ? » Régis

Bertrand, Professeur émérite d’Histoire moderne à l’université d’Aix-­Marseille et Magali Molinie, Psychologue clinicienne, enseignante -­ chercheuse à Paris 8

12H15 / 12H45 -­ Table ronde « Le SIFUREP passe le cap des 100 adhérents » Les apports du

SIFUREP présentés par ses représentants et bénéficiaires.

Informations pratiques : Espace Van Gogh : 62 quai de la Rapée 75012 Paris.

Contact presse : Editial. Melina Cohen Setton. 06.18.12.74.59. melina.cohen.setton@editial.fr

A PROPOS DU SIFUREP – www.sifurep.com

Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) assure la gestion et le contrôle du service public funéraire pour le compte de 101 collectivités, soit un territoire de près de 4 millions d’habitants. Il gère le service extérieur des pompes funèbres et 7 équipements funéraires par gestion déléguée : 5 crématoriums (Mont-­Valérien à Nanterre, Val de Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-­sur-­Marne et Montfermeil) et 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil).

Le SIFUREP est présidé depuis le 23 mai 2014, par Jacques Kossowski, maire de Courbevoie.