Cette start-up lyonnaise existe depuis 6 ans. Elle est à votre service afin de faciliter la vie des familles et des pompes funèbres en leurs proposant des services numériques innovants afin de les accompagner dans leurs différentes démarches.

Présentation

Pouvez vous, vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Kévin Pressacco, Directeur Commercial de l’entreprise.

Je représente aujourd’hui l’entreprise dans le cadre de son développement en B to B.

Pourquoi le funéraire et le job de directeur commercial ?

La création de l’entreprise est née d’un projet scolaire, qui s’est très vite développé en projet d’envergure.

Tout d’abord car les rencontres avec les professionnels ont été dès leurs origines profondément humaines et simples.

Ensuite car le secteur d’activité est une source d’inspiration énorme pour des entrepreneurs passionnés par le digital et l’innovation … dans le funéraire il y a tout à faire.

Enfin le commerce car plus qu’un métier c’est une passion, le plaisir d’accompagner, de conseiller et de créer des projets collaboratifs avec des entrepreneurs ou des salariés animés par la croissance de leur entreprise et en recherche de produits et services novateurs pouvant créer de la valeur.

Quels sont vos activités et vos services ?

Notre business model comporte deux axes.

Axe n°1 l’accompagnement des entreprises de pompes funèbres sur leur acquisition via les canaux web et auprès des prescripteurs bancassurances.

Axe n°2 l’accompagnement des entreprises de pompes funèbres sur la digitalisation de leur activité grâce à un logiciel nouvelle génération et à l’enrichissement des offres familles via des produits et services à forte valeur ajoutée.

Nos produits et services :

Logiciel de gestion commerciale et productive

Démarches administratives après décès

Avis de décès en ligne

Registre de condoléances numérique

Obsèques en ligne

Le Salon et vous

Ce n’est pas la première fois que l’on vous voit au salon. Que se cache-t-il derrière cette fidélité ?

Tout à fait ! Car il s’agit de l’événement qui réussit aujourd’hui à réunir une grande majorité de professionnels sur un seul et même lieu.

Il s’agit aujourd’hui de l’événement le plus adapté à notre marché et à ses acteurs (pour combien de temps … ?)

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes-vous dans votre organisation ?

Toujours à la dernière minute ! tout n’est pas finalisé mais tout est bien avancé.

A notre image ce stand sera épuré, et chacun pourra s’y rendre pour discuter business, croissance et développement de son entreprise, boire des bulles et de bonnes bières, manger de la junk food et des petits fours tout en s’amusant.

Tout ça parce qu’on tient à notre réputation d’être une start up innovante, passionnée par l’humain et le business

Entre la mise en valeur de vos services/produits et les contacts clients, comment assurez-vous du trafic sur votre stand ?

Ce salon est pour nous le lieu pour présenter notre produit qui fait le buzz depuis 2 mois … notre logiciel de pompes funèbres et ses services associés !

Le premier logiciel conçu avec une logique uniquement funéraire et avec une vision à 20 ans des métiers du funéraire afin d’anticiper les évolutions du secteur d’activité

Notre objectif : apporter à chaque pompes funèbres la solution lui permettant d’accompagner sa croissance, et son évolution tout en prenant en compte les évolutions du marché, du métier, des consommateurs ….

Allez-vous offrir des cadeaux à vos visiteurs ou organiser un jeu ?

Et pas qu’un !

Plusieurs séjours à Lyon sont à gagner : restaurant étoilé, hôtel et visite de la start up !

Plusieurs cadeaux seront distribués à l’issu de jeux concours envoyés via mail et facebook.

Le salon, la 30 ème édition

Retour au Bourget ! C’est important pour vous ?

Pratique

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30 ème édition ?

Le dynamisme des fournisseurs sur le salon et la volonté de l’ensemble des acteurs de faire évoluer et grandir ce marché passionnant.

En quelques mots …

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : 3 jours de folies, de plaisir, de business

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? : convivialité, la concurrence est bonne quand elle est saine !

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs : merci et allons vers encore plus de simplicité et flexibilité dans l’organisation.

Valoriser les fournisseurs et les considérer c’est essentiel pour mettre en avant le salon auprès des professionnels du funéraire.

L’équipe funéraire info est invitée à venir à Lyon pour une journée dans nos locaux, visite, présentation du business model, déjeuner dans un bouchon !

> Nom commercial: Simplifia

> Votre numéro de Stand: H 64

> Nom du responsable: Pressacco Kévin

> Adresse: 65 rue du Bourbonnais, Lyon

> Téléphone: 06 95 05 49 66

> Mail: kevin.pressacco@simplifia.fr

> Site Internet: www.simplifia.fr