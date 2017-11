Simplifia, la start-up lyonnaise lance son logiciel pour pompes funèbres

Dépoussiérer, innover, mettre en lumière. À Funéraire-Info nous connaissons bien ces problématiques. Bousculer le secteur n’est pas simple, d’autant que, comme je vous l’ai déjà dit le milieu du funéraire, doit rester le monde des coulisses de part son essence même. Pour autant doit-il être morne, flétri et sans éclat ? Pas du tout, c’est ce que je fais quotidiennement dans mon travail auprès de vous et ce que fait aussi la Start-up lyonnaise Simplifia.

La French Tech : c’est bon vous avez la pub Renault en tête ? Welcome. La semaine dernière je voulais parler d’En Sa Mémoire à l’occasion de l’angle de la presse lors de cette Toussaint 2017. Réputée pour son esprit collaboratif je dis toujours – oui je radote aujourd’hui– que les entreprises sont à l’image des valeurs de leurs dirigeants. Collaboratif, conseil et accompagnent. Allez venez avec moi je vous emmène chez Simplifia.

Simplifia, un trait d’union

La vie change et la mort aussi, les paperasses administratives elles, restent inchangées, c’est pourquoi Simplifia est là pour vous aider dans vos démarches dès plus basiques, aux nécessaires, aux obligatoires jusqu’à celles qui vont vous aider dans votre travail de deuil : démarches administratives, recherche d’assurance-vie, clôture de compte, etc. Du socle on part vers des choses plus enclines à faire fonctionner le travail de deuil, e-memory book, condoléances en lignes, commande de fleurs, entre autre.

Simplifier la vie de ceux qui vont accompagnent

Le postulat c’était ça, vous simplifiez la vie, sauf que depuis, la croissance de la start-up lui a fait entrapercevoir d’autres objectifs : accompagner ceux qui vous accompagnent. Si je vous en parle aujourd’hui, vous me connaissez, ça n’est pas pour rien, Simplifia vient de lancer son logiciel pour pompes funèbres.

Vous allez me dire, « oui enfin faire des devis, des factures, je le fais déjà ». Certes, mais qu’est-ce-qui vous distingue vous, de la concurrence ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aller travailler chaque matin ? La relation de confiance que vous entretenez avec vos familles. Avec un catalogue produit à disposition, une base de données des lieux complète, la relation avec les familles est renforcée à chaque entretien, car vous passez moins de temps les yeux rivés sur votre écran, mais plus à l’écoute. De toute façon je ne vais pas paraphraser Simplifia, tout est expliqué dans la brochure, que je vous invite à voir ci-après.

Brochure logiciel : doc-funmanager-entier-V5

Simplifia ne vous laisse pas seuls face à vos obligations, des conseillers sont à votre écoute et à votre disposition. En somme, quoique vous vous posiez comme question, Simplifia a forcément la réponse.

Un logiciel pour et part le funéraire

Pourquoi est ce que c’est une grande innovation pour le marché funéraire ?

Parce que ce logiciel n’est pas juste un outil pour la logistique de votre agence, mais il a été pensé, travaillé, étudié, pendant des années, part les acteurs du funéraire eux mêmes en partenariat avec les équipes de Simplifia afin de correspondre à la réalité du marché et du quotidien des professionnels du funéraire.

Exit la logique comptable, place à l’humain dans un seul logiciel qui, suivant son utilisateur va donner des outils concrets et simples pour réaliser les différentes tâches. Si le terme de conseiller funéraire a pris tout son sens ces dernières années, c’est parce que, et ça aussi je suis venue régulièrement vous le dire, le rôle même du poste a évolué pour être dans le conseil et l’accompagnement. Un conseiller funéraire n’aura pas besoin des mêmes outils et fonctionnalités qu’un maitre de cérémonie. Si pour le premier la facturation sera nécessaire le maitre de cérémonie aura besoin quant à lui d’organiser sa présentation. Pour autant ils doivent pouvoir communiquer entre eux afin d’assurer un service de qualité. Le logiciel sait s’adapter aux besoins de chacun.

Le digital oui mais l’humain avant tout

C’est pour ne pas réduire l’activité à des démarches fastidieuses qui grignotent en grande partie le temps de l’entretien si précieux et privilégié avec les familles, que Simplifia a adapté ses fonctionnalités.

Fort de son expérience pour les particuliers depuis six années, la base de données de Simplifia est complète.

Tous les lieux en France qui concernent les activités du funéraire y sont répertoriés : hôpitaux, EPADH, crématoriums, etc. Plus besoin de chercher pendant une durée certaine, les coordonnées de tel ou tel service pour obtenir pour une disponibilité dans le cadre de l’organisation d’obsèques. Le temps gagné permet de nouer une relation de confiance avec la famille, nécessaire au bon déroulement de l’organisation des funérailles.

Une logistique implacable et impeccable

La famille souhaite une crémation à tel endroit ? Parfait le logiciel vous remplit automatiquement le lieu, coordonnés et coût de la prestation. Vous devez faire une sortie de corps et vous rendre à telle chambre funéraire ? le logiciel vous calcule le coût d’entrée à la chambre funéraire, les couts de transports etc. On nous parle sans cesse des devis types, et des lignes obligatoires, oui, mais pour un conseiller funéraire il y a tout un tas de petites lignes, notamment en termes de taxes, qui sont obligatoires et qu’il faut aller chercher ci et là. Hors de question de devoir dire à la famille lors du règlement des obsèques « ah au fait, il y avait ça comme taxe ».

Le devis doit être limpide, clair et surtout mis à jour en temps réel. Le nouveau logiciel pour les pompes funèbres de Simplifia vous facilite cette tâche en automatisant les données.

La transparence en ligne de mire

Pourquoi s’arrêter là quand on peut aller encore loin ? L’entretien collaboratif est une idée que j’entends souvent chez les pompes funèbres. Un écran d’un côté, une tablette de l’autre, et surtout une communication claire et limpide entre les familles et son conseiller. Les devis pourront être mis à jour en temps réel, et montrer à la famille le coût de chaque prestation en toute transparence. Ça sera un jour possible, et ça viendra de Simplifia. Mais promis je viendrai vous en reparler d’ici là.

Il n’y a rien de pire que de recevoir quelque chose, et de prendre une heure à le comprendre avant de l’utiliser. Un temps de travail optimisé avec ce logiciel, puisque sa prise en main est très simple, et parfaitement ergonomique. De quoi rester fidèle à son image de simplifier la vie des utilisateurs des services de Simplifia. En plus le logiciel est gratuit pour tous les partenaires qui travaillent déjà avec la Start-up lyonnaise. Eh ! je vous donne la brochure en exclusivité là, alors…Vous attendez quoi ?

Vous retrouverez Simplifia au Salon Funéraire Paris Le Bourget, du 23 au 25 novembre prochain au stand H64, et attendant retrouvez la présentation de l’entreprise ici.

