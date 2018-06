Six Feet Under, Hydrosystem, résurrection, pierre tombale…L’actualité du 15 juin 2018

Six Feet Under, Hydrosystem, résurrection, pierre tombale…L’actualité du vendredi 15 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 15 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Au Japon, un homme réapparaît après sa crémation

En juin 2017, une femme japonaise dont l’identité n’a pas été communiquée s’est vue annoncer la mort de son mari, dont le corps aurait été retrouvé, noyé, dans la rivière Edo qui traverse l’est de Tokyo. Du moins, c’est ce qu’elle pensait. Mais alors qu’elle commençait à refaire sa vie et sortait d’une longue période de deuil, son mari est revenu d’entre les morts en toquant à la porte, a rapporté le South China Morning Post le 14 juin.

Hydrosystem conforte sa gamme de machines spéciales

Les crocopelles et autres châssis araignée grue, chariots et bennes motorisés d’Hydrosystem font entrer l’entreprise portoise dans le secteur de la construction. Une diversification qui lui assure son avenir.

«Je n’y connaissais rien en funéraire », se souvient, sourire aux lèvres, Pierre-François Balayn, co-fondateur avec Serge Abrial d’Hydrosystem. Avec l’invention de la crocopelle, destinée à creuser des tombes dans les allées étroites des cimetières, l’entreprise portoise, spécialiste des systèmes hydrauliques, est aujourd’hui le centre d’attraction de tous les salons funéraires auxquels elle participe.

Les éléments du Crématorium Royal divisés et exposés à travers la Thaïlande

La déconstruction du Crématorium Royal du Roi Rama IX est désormais achevée et le Département des Beaux-Arts a déplacé certains éléments afin de les exposer dans divers palais et musées à travers la Thaïlande, a récemment annoncé le Vice-Premier Ministre M. Visanu Krua-ngam.

Le Ministère de la Culture est en train de construire un nouveau musée à Pathum Thani où seront conservés en permanence les principaux éléments architecturaux, quelques pavillons et des expositions liées au Crématorium Royal.

Lyon : il est possible d’acheter une pierre tombale aux enchères !

Ces mercredi et jeudi, la ville de Lyon organisait une ventes aux enchères de pierres tombales dans les cimetières de la Croix-Rousse, Loyasse et de la Guillotière.

Comme chaque année, la ville de Lyon organise une vente aux enchères de pierres tombales. Cette semaine, ce sont près de 80 signes funéraires qui étaient à la vente dans les cimetières de la Croix-Rousse, Loyasse et de la Guillotière. Les prix varient de 1 € à 3 000 € pour une pierre tombale. « Pour chaque monument acheté, il faudra aussi ajouter le tarif du caveau, qui est fixe, ainsi que le prix de la concession », déclare Antoine Bérard, commissaire-priseur de la maison d’Ivoire. Les concessions allant de 2 000 à 15 000 € sont valables pour des durées de 30 ans, 50 ans, ou à perpétuité.

Six Feet Under

Six Feet Under est une série suivant une famille de croque-mort contrainte, après la disparition du père, de reprendre cette entreprise qu’il gérait. Contrairement à ce que suggère ce pitch, Six Feet Under est moins une série sur la mort que sur la vie, la quotidienneté, le développement des rapports au sein de cette famille de classe moyenne sortant du XXème siècle pour entrer dans un XXIème siècle incertain. Diffusée par HBO entre 2001 et 2005, Six Feet Under est emblématique d’un certain tournant dans l’appréhension des séries, initié au début des années 2000.