Spectacle, pacemaker et crématorium…les news du vendredi 23 mars 2018

Spectacle, pacemaker et crématorium…l’actualité mortelle du vendredi 23 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 23 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Spectacle, L’Adieu au visage par Laurence Loutre-Barbier

Laurence Loutre-Barbier nous offre un récit poétique et musical de son expérience dans le milieu funéraire. Se dégage une parole libre sur le thème tabou qu’est la mort. Le paysage est fait de sons et de mots qui condensent poésies, destins, parcours d’humains, dans une forme verbale et musicale. Avec L’Adieu au visage, on entre dans l’intimité des morts, des soins qu’on leur prodigue et de la personnalisation ultime dont ils sont entourés.

samedis 24 mars, 31 mars et 7 avril → 17h30

• RENSEIGNEMENTS : http://www.maisondesmetallos.paris/2018/02/27/l-adieu-au-visage

La maison des Métallos brise le tabou de la mort du 13 mars au 7 avril et propose rencontres et spectacles.

Justice – Ouest France

Une femme qui s’était fait passer pour une victime des attentats du 13-Novembre 2015 a été condamnée ce jeudi à quatre ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil.

Fouilles archéologiques à Alençon – Ouest France

Les fouilles archéologiques de prévention s’achèveront le 6 avril, place de la Magdeleine, à Alençon. Avant que ne reprennent les travaux de réaménagement des lieux. Les 130 à 150 corps exhumés seront ensuite étudiés à Nantes.

Crématorium, rebondissement – L’Indépendant

Tout était ficelé. Béton. Mais non…. Des années que l’Agglo travaillait sur le dossier, mais ce jeudi soir, coup de théâtre au conseil communautaire. Crématorium de Montredon : le Grand Narbonne renonce à délibérer!

Enterrement d’Elvis Presley – people.bfmtv.com

En 1977, l’humoriste s’est rendu à l’enterrement d’Elvis Presley. Il se souvient d’un mauvais quart d’heure passé avec des motards de la police.

Téléphone assassin – Lci

Un homme a perdu la vie en Angleterre alors qu’il tentait de récupérer son téléphone tombé entre deux sièges dans un cinéma. Le 9 mars dernier, un homme a dû être transporté à l’hôpital alors qu’il était en train de regarder un film au multiplex « Vue », dans le centre de loisirs « Star City » de la ville, comme le rapporte Le Matin. Il fait alors tomber son téléphone et essaye de le récupérer en se baissant, mais le repose-pied électrique du siège lui retombe sur la tête. Il se retrouve coincé ce qui pousse d’autres spectateurs autour ainsi que son épouse à le secourir, allant même jusqu’à casser le siège. Ils parviennent à le dégager avant qu’une ambulance ne le prenne en charge et ne le transporte à l’hôpital.

piratage de pacemaker – Le Figaro

Le Collège des cardiologues américains reconnaît que tous les dispositifs cardiaques implantables courent le risque d’être la cible de pirates, avec des dangers potentiels pour la santé des patients.