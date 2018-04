TANEXPO 2018, confirme sa place de leader mondial de l’industrie funéraire

TANEXPO 2018: Le 7 avril, Bologne clôture avec 18 700 visiteurs et plus de 250 exposants du monde entier le premier salon funéraire européen, les sujets tels que la crémation, le marketing funéraire, le changement générationnel, les Innovations vertes et technologiques et un regard attentif sur le web.

18.700 visiteurs de 55 pays pour l’édition de TANEXPO l’Exposition Internationale d’Art funéraire 2018, qui a fermé 7 Avril à Bologne avec + 4% plus de visiteurs que l’édition précédente, ce qui confirme le leader mondial de l’industrie avec plus de 250 exposants dont 30% internationaux (+ 10% par rapport à l’édition précédente), sur un espace d’exposition de 23 000 mètres carrés.

Une cible sélectionnée de visiteurs, dont 25% internationaux, professionnels funéraires et de la gestion du cimetières. 80% des visiteurs sont propriétaires ou gérants d’entreprises.

De nombreux exposants intéressants: des urnes pour la crémation (avec des expériences en écologie et sur le marché croissant des urnes pour animaux de compagnie), la limousine funéraire et le corbillard, à la bijouterie commémorative, des accessoires funéraires d’art pour le secteur, aux services l’assurance obsèques, jusqu’aux innovations technologiques et web qui «bouillonne» dans le secteur de plus en plus en phase avec un monde digital, global et social.

Lors de l’inauguration du 5 avril, des réflexions intéressantes ont été ouvertes sur la formation, l’internationalisation, le transfert générationnel des entreprises, la croissance du secteur et la compétitivité des entreprises italiennes. Des analyses importantes ont été effectuées sur les mises à jour nécessaires du règlement législatif, avec une analyse approfondie des problèmes de santé, de transparence et de légalité.

Dans cette édition, les organisateurs ont mis en évidence un besoin croissant de réfléchir sur le changement et les secteurs sociaux du secteur, en vue de la formation des entreprises funéraires, et d’offrir des outils adéquats durant l’événement pour accroître les retombées économiques, industrielles et commerciales et culturelles avec les sessions TanexpoEducation qui ont vu dans les trois jours des séminaires et des conférences sur la crémation (dont la croissance a été analysée entre défis et opportunités), changement générationnel dans les entreprises (erreurs à éviter et problèmes à poursuivre) pour mener à bien l’entreprise familiale) et le marketing funéraire (avec l’exceptionnel «coach» Robin Heppell, impresario et entraîneur funéraire canadien, qui a fourni des lignes et des outils pour trouver sa propre stratégie pour renforcer la marque) .

« Le succès et la réalisation des Tanexpo – explique Alberto Leanza, Président de la Conférence Service, l’organisateur de Tanexpo – ils sont le résultat principalement des investissements ciblés de relations intenses et un travail d’équipe très unie, les produits de la qualité des données de excellence de nos exposants venus de tous les coins du monde à Bologne, TANEXPO ne s’est pas seulement présentée comme une vitrine qualifiée, mais au fil du temps a fait naître le besoin de devenir un lieu de rencontre, de dialogue et d’échange entre exposants et visiteurs, où échanger des opinions et des idées dans une atmosphère constructive. Des séminaires, des conférences et des ateliers sont nés pour répondre au besoin croissant de formation. Nous avons donc consacré la session TanexpoEducation à ce sujet qui a été accueilli avec intérêt et utilité pour la mettre à jour cette offre « .

Tanexpo est désormais aussi un réseau international qui permet aux entreprises de s’ouvrir à de nouveaux marchés, rappelant les rendez-vous de Necropolis – Tanexpo World Russia et la deuxième édition de l’aventure outre-Atlantique aux Etats-Unis avec Miami Funer du 13 au 15 mars 2019 .

Tanexpo donne rendez-vous aux exposants et aux visiteurs à Bologne en 2020.

Source: communiqué de presse de Tanexpo