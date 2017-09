Taphophilie : l’intérêt pour la visite des cimetières

La taphophilie, mot formé du préfixe táphos en grec ancien signifiant tombe, tombeau et « philie » signifiant amour, attirance ou passion est donc l’attirance pour les tombes, la visite des cimetières. C’est grave docteur ? Non, rassurez-vous !

Visite des cimetières, un intérêt bizarre ?

On pourrait cantonner cet intérêt aux métiers du funéraire, ou des marbriers, mais c’est loin d’être le cas. La visite des cimetières est peu connue mais passionne de nombreuses personnes.

Beaucoup disent y trouver un lieu serein, propice à la réflexion et bien éloigné des clichés qui en font des endroits sinistres. D’autres sont passionnés d’architecture ou de généalogie, d’histoire ou de la trouvaille de quelques curiosités. Certains cherchent la tombe de personnes connues qui les ont marquées ou de membres de leur famille.

Loin du Dark Tourisme, plutôt sinistre, la visite de cimetières par les passionnés aurait plutôt un sens romantique et humain, tourné vers le souvenir et l’hommage.

De tout temps, la mort a toujours fasciné, repoussé, ou soulevé des questions. Et la visite des cimetières a même développé un tourisme spécial, notamment dans les cimetières remarquables.

Certains guides se sont spécialisés et proposent des visites thématiques tout au long de l’année. Une occasion de voir les cimetières sous un angle nouveau et commenté, avec en prime des anecdotes souvent inconnues, des détails auxquels l’on n’aurait pas prêté attention.

Rassemblement sur Facebook

Un groupe en particulier « J’aime visiter les cimetières » rassemble une communauté de taphophiles de plus de 2000 membres.

Partageant la plupart du temps des photos, le groupe est une véritable visite virtuelle des cimetières de France mais aussi de l’étranger. A travers les images, on trouve de tout, de la photo porcelaine d’un enfant mort, à des noms de famille originaux (BERGÉ-ALLEMANT), en passant par des cimetières abandonnés ou minuscules…

Si la prise de clichés photographiques est parfois mal accueillie par les habitants (vivants!) Vincent rassure : » je photographie par tous les temps dans les cimetières car les photos ne sont jamais les mêmes, c’est un monde fabuleux, beaucoup de monde nous disent malsains ou mal placés, mais les gens ne peuvent pas comprendre, il va de soit que nous respectons les lieux, pas de bruit, ni de saccage, et beaucoup de respect« .

Martine accompagnait, comme beaucoup, sa grand-mère en visite au cimetière pour ré-arranger les tombes et les entretenir. Si, à travers les noms et les photos elle se met à imaginer ces personnes de leur vivant, et comment elles étaient, elle estime participer à un devoir, celui de ne pas oublier tous ces défunts, des plus anciens aux plus « récents », même quand la concession arrive à échéance, ce qui l’attriste : un petit bout d’histoire de famille va s’en aller. Une tombe particulièrement l’a marquée, celle d’une femme morte en couche et qui affiche une plaque funéraire avec une gravure indignée.

La visite de cimetières, c’est aussi la trouvaille de traditions particulière, Martine partage également quelques photos du cimetière de Castillon la Bataille en Aquitaine, où l’on peut trouver devant de nombreuses tombes des chaises prie-Dieu de toutes formes.

D’autres affirment avoir trouvé dans des cimetières des leçons d’histoire, de sociologie, d’économie et même de politique qu’ils n’auraient pas trouvé dans les cours à l’école ou dans les livres.

L’architecture également à une place particulière avec les formes de monuments et selon l’époque où ils ont été bâtis permettent d’admirer le travail de tailleurs de pierre de mérite.

David Tong C’est une erreur qui m’a mené au Père-Lachaise et a signé finalement ma longue descente 🙂 : ma mère et moi, en vadrouille à Paris, croyions que Michel Berger se trouvait au PL (il est à Montmartre). Nous avons arpenté les allées et je n’ai plus jamais fait une virée parisienne sans passer par le cimetière de l’Est. J’y trouve de la sérénité, j’y retrouve la relativité de notre existence, j’y déniche surtout de fantastiques leçons d’histoire, d’architecture, de peinture, de musique, de politique ou d’économie, sans oublier la sociologie.

Enfin, d’autres disent sentir « quelque chose », une connexion avec les défunts ; tandis que certains se sentent autant attirés que révulsés, effrayés par la mort.

La visite des cimetières, la visite d’une autre monde

Chantal L’Hermine Quand mon père est décédé alors que je n’avais que 8 ans, ma famille m’a conduite de force à ses obsèques. A l’époque, on n’expliquait pas la mort à une gamine. Incompréhensible pour moi. Après les funérailles, lors de l’inhumation, je fus choquée qu’une aussi belle boite que l’on nomme cercueil et toute neuve soit ensevelie sous la terre. Dans ma tête, cela coutait cher et il ne fallait pas l’abimer. En plus, je m’attendais à tout instant que mon père sorte de ce cercueil. Du haut de mon jeune âge et à vous faire sourire, je ne voulais pas que les gens s’approchent de lui. Ma famille encore, s’est interposée. Je ne comprendrai jamais pourquoi certaines gens n’expliquent pas la mort aux enfants. C’est un traumatisme, évidemment. Durant des années, j’ai hanté ce cimetière en espérant voir mon père et bien sûr en grandissant, la sagesse l’emportant, je n’y vais que pour me recueillir. Néanmoins, ce choc émotionnel m’a donné un amour des cimetières. Je trouve que c’est beau, toutes ces tombes avec leurs histoires. Je peux y trouver de superbes monuments. Des tombes atypiques aussi. Lieu privilégié des reptiles aussi, si si, et comme je n’aime pas les lézards, orvets ou autres vipères, j’ai ma dose involontaire d’adrénaline garantie ! En plus, c’est étrange, dans ces lieux de paix , on trouve toujours quelqu’un qui ait envie de parler et ce , en toute sérénité. La première des choses que je cherche dans une ville, c’est le cimetière et je vais le visiter. Ainsi va la VIE !

Isabelle Langlet comme beaucoup j’ai visitée les ancêtres de ma famille avec mes grands parents. Ces visites mon amenée plus tard à la généalogie.au décès de ma grand-mère en 1995, avec mon grand-père on a fait le tour et il m’a désigné les ancêtres, ces cousins la famille et munie de mon appareil photo je les ai photographiés. en vacances avec mon père on visitait les cimetières, les cryptes avec ces momies. Certaines tombes étonnantes. Dans le cantal la vache et le chien. Dans le puits de dôme l’écrevisse que son occupant as voulus faire construire de son vivant. Régulièrement je fais toujours le tour du cimetière ancien de ma ville..

Courtial Isabelle (…) Je travaille près du cimetière de Montmartre et j’adore aller m’y promener le midi. Ce cimetière ombragé est tellement en décalage par rapport à la vie parisienne environnante. J’adore traverser les petites allées et y croiser un chat qui semble veiller sur toutes ces si belles tombes. Voilà tout mon intérêt pour les cimetières. J’aime venir dans ce groupe partager avec des (rares) personnes comme moi que ces lieux ne laissent pas insensibles.

Arpenter les cimetières, c’est une vision différente pour chacun. Photographes, guides, artistes, passionnés d’histoire… Tous y trouvent une certaine sérénité, un mystère, le calme. Beaucoup y emmènent leur famille, de gré ou de force ; d’autres y vont seuls et croiseront parfois une autre personne, qui sera toujours empreinte à parler, ou un chat, un lézard se mouvant au milieu de l’immobilité.

Quelques-uns, ont commencé tôt, et ont prolongé la passion particulière en métier : funéraire, tailleur de pierre, restaurateur du patrimoine ou guides.

Finalement, le cimetière est un petit monde dans un autre, qui rassure autant qu’il peut faire peur ; qui est admirable et parfois empreint de nostalgie. Qui est à l’origine d’histoires tristes et d’émotions, et qui saura faire faire un voyage dans le temps à tous ceux qui prendront leur temps.

Je remercie toutes les personnes du groupe qui ont répondu à ma demande, les témoignages variés et empreints des histoires personnelles, émouvantes, « spéciales » de chacun sont à retrouver ici (inscription au groupe à demander, et conseillée !).