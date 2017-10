Tauromachie, drone, Sea Shepherd…Le Réveil Funéraire du jeudi 05 octobre 2017

Au menu du réveil funéraire, vol au crématorium, tauromachie, pollution…Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du jeudi 05 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info

Tauromachie

L’un des éleveurs espagnols les plus réputés, Victorino Martin, surnommé « le sorcier de Galapagar », est décédé mardi à l’âge de 88 ans des suites d’un accident cardio-vasculaire. C’est sa famille qui l’a annoncé. Ses obsèques auront lieu mercredi 5 octobre à Galapagar, près de Madrid. Des hommages ont été rendus en Espagne, En France ainsi que dans les Pays latins.

Pollution

Selon l’organisme Santé Publique France, la pollution aux particules fines provoque 85 décès prématurés par an, dans la vallée de l’Arve, soit 8% des morts. Un chiffre alarmant qui a malheureusement été confirmé par les estimations.

En plein coeur

Un homme âgé de 55 ans a été découvert mort lundi soir, à Nevers dans la Nièvre, avec une flèche d’arbalète plantée dans le coeur, rapporte le Journal du Centre. L’arme a été retrouvée à côté du corps, et aucun hypothèse n’est écartée pour tenter d’expliquer ce drame.

Sea Shepherd

La mort de l’orque Valentin avait défrayé la chronique suite au décès victime d' »une torsion de l’estomac ». Suite aux intempéries il y a deux ans dans les Alpes-MAritimes, Marineland à Antibes avait été dévasté par les inondations. Une orque et d’autres animaux sont morts juste après. Sea Shepherd accuse aussi Marineland pour « pollution volontaire » des eaux environnantes.

Couloir du Goûter

Un homme et une femme, tous deux de nationalité tchèque, ont trouvé la mort en moins de 24 heures, dans deux accidents distincts dans le Massif du Mont-Blanc. Une jeune femme de 27 ans a perdu la vie, ainsi qu’un homme de 30 ans. Toutes les deux s’étaient engagées dans le couloir du Goûter, la voie normale du Mont Blanc, chacun à une journée près.

Drone et cimetière

Afin d’élaborer un plan des plus précis, le maire de la commune de Montreuillois a utilisé un drone afin d’avoir une vue d’ensemble. Une idée simple mais grandement efficace dont l’idée intéresse désormais les villages voisins.

Détresse

À cause d‘un columbarium trop plein, et d’un chantier qui traîne, les cendres d’une défunte de 54 ans étaient entreposés au funérarium. Quatre longs mois de détresse pour la famille de la défunte mais le mal ne s’arrête pas là, la plaque n’était pas prête, pourtant commandée à l’avance, l’urne a été déposée sans aucune identification. La plaque sera finalement interdite par la commune pour cause de poids trop lourd. La gravure a finalement été faite le 18 septembre.

Vol au crématorium de Perpignan

Une famille raconte comment il y a un an, un vol a eu lieu sur leur défunte « C’est absolument scandaleux, déplore Toussainte Calabrese présidente de la SEM (société d’économie mixte) crématiste catalane. Il faut savoir que c’est un crématorium public et donc ouvert au public. À partir de 18 h, c’est fermé, mais il y a un code pour les familles afin d’accéder aux salons. Et il y a eu cette catastrophe. Ce cambriolage commis par quelqu’un qui connaît parfaitement les lieux. J’ai alerté les familles, j’ai contacté la police et j’ai déposé plainte. Ce crématorium a été mis à la disposition des pompes funèbres, c’est un vrai lieu de justice sociale.

La Mort ou le Silence de la Vie

« La Mort ou le Silence de la Vie », co-édité par les Services Funéraires CITEAU, et l’agence de communication Desjeux Créations et Graphic Impact pour l’illustration, est une bande dessinée pédagogique. Elle est à destination des parents et des enfants de 5 à 10 ans.

La revue de presse vous est offerte par Les Cercueils Bernier

Crée en 1974 le groupe BERNIER PROBIS est spécialisé dans la fabrication des cercueils et dans la distribution d’articles funéraires. Attentif aux évolutions de la demande du marché, le bureau d’étude BERNIER PROBIS conçoit régulièrement de nouveaux modèles reposant sur des procédés de fabrication innovants et respectueux de l’environnement.