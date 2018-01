Tempête Eleanor, Monuments cinéraires…au menu du réveil funéraire du jeudi 4 janvier 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 4 janvier 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Tempête

Un mort, 29 blessés, 35 000 foyers toujours privés de courant et des domaines skiables fermés… Après avoir balayé la moitié nord de la France, Eleanor se dirigeait dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier vers le sud du pays.

Cinéma : Le Lion est mort ce soir

C’est de la mort que parle le film de Nobuhiro Suwa, la mort acceptée comme une péripétie inévitable mais également comme un moment de la vie elle-même. Et l’histoire de fantômes que les gamins ambitionnent de tourner dans les couloirs de cette maison en ruines, histoire issue d’imaginations emplies à la fois de contes de terreur tout autant que de films hollywoodiens à effets spéciaux, serait ainsi la conscience infantile du néant.

Mort de l’illustrateur Avoine

Collaborateur de nombreux titres de presse, dont « Le Monde », le dessinateur d’humour, né sous le nom de Paul Autin, est décédé le 29 décembre, à l’âge de 78 ans.

Bernard de Fallois, éditeur de Marcel Pagnol, est mort

Directeur général du groupe Hachette Livre puis des Presses de la Cité, Bernard de Fallois avait créé les Editions de Fallois en 1987.

Lézardrieux. Des fleurs dérobées au cimetière

Un Lézardrivien fidèle à la sépulture de son épouse, décédée en mai, a eu la désagréable surprise de constater, vendredi 29 décembre, le vol de deux cyclamens qu’il avait déposés sur la tombe, le 22 décembre. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Très affecté par le geste bien plus que par la valeur des plantes, il espère que ce vol en restera là et que l’année 2018 ne fasse plus l’objet d’incivilités, rarement constatées au préalable dans la commune.



Les monuments cinéraires, le nouvel enjeu du secteur funéraire

On parle très régulièrement de l’espace cinéraire et plus particulièrement de la dispersion. Surtout depuis la loi que beaucoup jugent incomplète. D’ailleurs depuis des années, les familles ne savent pas toujours ce qu’elles ont le droit de faire avec l’urne ou non. L’attention à été mise sur la dispersion. Et pourtant…avec un taux de crémation sans cesse croissant et un besoin particulier accordé au souvenir, le jardin cinéraire devient un véritable enjeu en lieu et place du marché funéraire et une nouvelle manière d’aborder le deuil. Surtout avec les monuments cinéraires, comme l’expliquait Jean Ruellan, directeur du marketing et de la communication d’ OGF, à la Toussaint 2017.