Tempêtes Eleanor et décès, délai acte de décès…au menu du réveil funéraire du vendredi 5 janvier 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 5 janvier 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Décès de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, survivant de la Shoah

L’écrivain, mort à 85 ans, était l’une des voix les plus importantes de la littérature israélienne. Il avait reçu le prestigieux prix d’Israël en 1983 et le prix Médicis étranger en 2004.

Intempéries : trois morts, un disparu, 25 départements en alerte

Après le décès mercredi d’un skieur de 21 ans, une nonagénaire est morte d’une crise cardiaque en Isère et un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige en Savoie.

À Osny, une femme décède en faisant la queue au Burger King À peine ouvert que le restaurant Burger King a dû fermer précipitamment ses portes, jeudi 4 janvier, en début d’après-midi. Une femme âgée de 44 ans et originaire de Pontoise est décédée alors qu’elle faisait la queue au Burger King®, à Osny.

Pierrefitte : un arbre tombe sur des sépultures du cimetière

La tempête qui a traversé le département mercredi a secoué le cimetière municipal de Pierrefitte, resté fermé au public pour raisons de sécurité. Sous l’effet des rafales de vente, un arbre s’est couché sur une dizaine de sépultures. Deux ont été endommagées. Le département de Seine-Saint-Denis était l’un des 48 départements à avoir été placé en vigilance orange par Météo France. Les familles des défunts doivent être prévenues par la commune, et les tombes seront remises prochainement en état. Si le cimetière a rouvert normalement dès jeudi, un périmètre de sécurité a été mis en place au niveau de la zone sinistrée, le temps que l’arbre tombé au sol soit dégagé.



Un cimetière vert pour le printemps

Comme alternative à la couleur grise et à l’utilisation des produits phytosanitaires, la mairie a lancé en octobre la végétalisation du cimetière. Une initiative qui fera certainement débat au printemps.

BD, le cimetière des innocents

De belles choses sont prévues pour 2018 dans la collection Grand Angle de Bamboo. Ce mois-ci, l’éditeur a prévu de publier le second tome des Chiens de Pripyat, une BD fascinante sur l’histoire d’un gamin qui retourne dans la zone infectée après Tchernobyl. On attend également Jamais de Bruno Duhamel, qui s’annonce particulièrement émouvant. Et parmi toutes ces chouettes parutions, il y a Le cimetière des innocents, premier tome d’une nouvelle série.

