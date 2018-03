Terrorisme: Radouane Lakdim, comment procéder à son inhumation ?

Un partage posée sur la page Facebook de Funéraire info a suscité bien des réactions et des débats : « Et les obsèques de Radouane Lakdim ? ». Une polémique pourrait rapidement enfler quant à l’enterrement de Radouane Lakdim, qui a tué vendredi quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et en a blessé une quinzaine d’autres lors de trois attaques commises à Carcassonne et Trèbes. Réponse professionnelle, sans aucune ambiguïté, ou les enterrer ?

La tombe de Radouane Lakdim

Il n’existe pas en droit français de législation d’exception pour les terroristes : une fois que la justice n’en aura plus besoin, le corps du terroriste tué, Radouane Lakdim sera restitué à sa famille pour qu’elle puisse procéder à des obsèques.

« J’espère que les autorités persuaderont la famille de faire enterrer le corps ailleurs qu’à Carcassonne. Il ne faudrait pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage », a déclaré samedi, l’ancien député-maire socialiste de Carcassonne Jean-Claude Perez.

On ne sait pas encore ou auront lieu les obsèques. Peut-être dans le pays d’origine de la famille du terroristes, le Maroc, auquel cas, la question ne sera pas posée. Si l’inhumation a lieu en France, la législation commune s’appliquera. Dans l’absolu, aurait le droit d’être inhumés à Carcassonne, parmi d’autres hypothèses, qui sont si nombreuses que nous ne les énuméreront pas toutes.

Liberté et police pour l’inhumation d’un terroriste

Quel que soit le cimetière choisi, s’il se trouve sur le sol national, deux lois s’appliqueront : la liberté des obsèques, et les pouvoirs de police du maire, appuyé ici du préfet.

En somme, deux postulats distincts :

1 – La famille a le droit, une fois que le procureur de la république a délivré le permis d’inhumer, de disposer des corps pour les inhumer au lieu de leur choix selon la définition de la législation, pour y procéder à des obsèques conformes à leurs convictions.

2 – Le maire de la commune, ou le préfet, peut considérer que certains éléments sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public et prendre des mesures en conséquence.

Il ne s’agit pas ici de mesures d’exception pour les terroristes, mais de mesures générales pour empêcher les troubles à l’ordre public. Plusieurs mesures sont envisageables. Une présence policière peut ainsi être ordonnée sur les lieux. La cérémonie peut se voir restreinte au strict cadre privé, c’est à dire quelle ne sera ouverte qu’à la famille et aux proches et à une heure tardive sous protection policiére. Enfin, c’est la mesure la plus marquante, le maire peut imposer l’anonymat de la sépulture, pour éviter qu’elle ne devienne un lieu de pèlerinage. Ceci, en vertu du droit selon lequel les inscriptions « qui peuvent provoquer un trouble à l’ordre public » tombent sous le pouvoir de police du maire.

L’exemple Mohamed Merah ou des frères Kouachi

L’exemple type est celui de Mohamed Merah, en 2012. Après un imbroglio, puisqu’il devait être inhumé en Algérie, celui-ci a fini par être enterré en France. La cérémonie a eu lieu dans l’intimité des proches, en dehors des heures d’ouverture du cimetière, entourée d’un cordon de CRS, et dans une tombe qui ne stipulait pas son nom.

L’époque étant ce qu’elle est en terme de moyens de communication, les photos de la sépulture étaient dès le soir sur tous les sites d’information de France et de Navarre. Tapez « tombe Mohamed Merah » et Google map vous indiquera sa localisation précise, avec vue aérienne.

Les autorités ont néanmoins constaté que la sépulture n’était pas devenue un lieu de pèlerinage ni n’a été profanée.

Chérif Kouachi, le plus jeune des frères auteurs du massacre de Charlie Hebdo, a été inhumé un samedi, peu avant minuit, dans le cimetière de Gennevilliers (Haut-de-Seine).

Saïd Kouachi, a été enterré dans la nuit de vendredi à samedi à Reims. L’enterrement a eu lieu la nuit, en présence de quelques membres de la famille et sous surveillance policière.