Tête d’enterrement, Kilimanjaro…l’actualité du mardi 10 avril 2018

Tête d’enterrement sur Ouest France

Estimant entre autres que l’époux n’était pas souriant sur les photos du mariage, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment accédé à la demande d’une Marseillaise qui demandait l’annulation de son union. Cette femme âgée de 48 ans accusait son mari de ne l’avoir épousée que pour obtenir des papiers français avant de révéler sa vraie personnalité et de demander le divorce.

Plus belle la vie enterrement sur feminactu

Les prochains jours s’annonce tragiques et tristes dans votre série quotidienne Plus belle la vie, à suivre chaque soir à 20h25 sur France 3. C’est à la fin de l’épisode de mercredi qu’Abdel Fedala va tuer Patrick Nebout, juste après qu’il ait été décoré pour avoir arrêté l’Enchanteur… Et c’est le lundi 16 avril qu’aura lieu l’enterrement de Patrick Nebout.

Kilimanjaro à 7 ans sur 20 minutes

Elle voulait s’approcher du ciel et de son défunt papa, Montannah, 7 ans, est devenue la plus jeune personne de sexe féminin à gravir le Kilimanjaro. Elle l’a fait pour être plus près de son père, décédé quand elle avait 3 ans.

Johnny Hallyday Sur le Point

Depuis 4 mois, les fans n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour rendre hommage à leur idole. Du jamais-vu sur la petite île des Caraïbes !

Vincent Lambert sur Ouest-France

Le CHU de Reims (Marne) s’est de nouveau prononcé lundi, au terme d’une quatrième procédure collégiale, en faveur d’un « arrêt des traitements » de Vincent Lambert, dans un état végétatif après un accident de la circulation depuis 2008 et dont le sort déchire sa famille devant les tribunaux depuis 5 ans, a-t-on appris de sources concordantes.

André Lerond sur le huffingtonpost.fr

L’ancien défenseur et capitaine de Lyon et de l’équipe de France de football, André Lerond est décédé à Bron (Métropole de Lyon) à l’âge de 87 ans a-t-on appris ce dimanche 8 avril auprès de sa famille.