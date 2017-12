Thanatopraxie, Claire explique la vie (et la mort) à Guillaume

Comment, on parle de nous sur Funéraire info ? Attendez, je regarde (ici):

« Vous pensez que les thanatopracteurs sont de paisibles spécialistes du funéraire ? Erreur, grave erreur. Les thanatopracteurs sont des génies, des experts en tout. Du moins, c’est ce qu’ils sous-entendent, et à les en croire, s’ils ne sont pas maîtres du monde, c’est qu’ils sont trop occupés à faire tout le travail que nous, les incompétents, sommes incapables de faire. «

Ah ben oui, jusque là je suis d’accord, et donc ?

« Parce que, si on les écoutes, les thanatopracteurs peuvent apprendre la médecine aux médecins et le journalisme aux journalistes. »

Oui oui, et donc ?

« Sans doute après avoir lu ce papier, ils voudront aussi m’expliquer la vie, mais je n’écoutais déjà pas mes professeurs à l’école, je ne vais pas commencer maintenant. »

La vie ? Heu… Non, mais les morts on connaît… Nous (lol).

« Parce que la lubie des thanatopracteurs, c’est d’êtres placés sous l’autorité du Ministère de la Santé, pour sortir du secteur funéraire et, enfin, « ne plus avoir affaire aux pompes funèbres » ces « escrocs qui se font du fric sur le dos des familles ».

Ah ouais d’accord, je vois, mais non en fait c’est pas ça l’histoire. Atta je t’explique :

Si certains d’entre nous ont réfléchi à cette option et ont même fait davantage qu’y réfléchir puisque nous avons à plusieurs reprises porté ce projet jusqu’au Ministère, sans succès hélas, c’est parce que ce serait le moyen de sortir le corps humain d’un circuit commercial dans lequel il n’a absolument pas sa place. Personne ne traite les pompes funèbres d’escrocs, nous sommes d’ailleurs quelques uns à porter les deux casquettes. La pompe funèbre est un commerce, tout à fait légal et honorable, mais elle a aussi une mission de service public, à savoir la prise en charge du corps. c’est là que ça commence à se compliquer. A partir du moment où l’opérateur funéraire applique une marge sur les soins de conservation, il rentabilise le corps humain, ce qui est aussi illégal qu’immoral. Ce sont ces foutues marges qui sont responsables du nivellement par le bas : la recherche des soins les plus rapides et les moins chers. Tant que cette pratique perdurera, nous n’en sortirons pas.

Alors, oui, tu vas me dire qu’on peut pratiquer des tarifs libres à condition d’avoir une habilitation de soins, si on a un contrat de sous-traitance avec une entreprise de Thanato ou si on a un Thanato en exercice au sein des effectifs… Sauf que moi, je n’ai jamais vu un des ces fameux contrats et que presque toutes les pf margent sur les soins. J’ai dit presque, attention. Il n’est pas question de mettre tout le monde dans le même panier. Mais le fait est qu’une infime minorité respecte la loi.

Nous voyons donc dans ce rattachement, non pas au Ministère de la santé, qui est déjà un de nos deux Ministères de tutelle avec celui de l’Intérieur, mais aux services de santé, ce qui n’a rien à voir. Nous ne demandons pas à être intégrés au personnel des hôpitaux, c’est interdit, mais simplement à proposer et à pratiquer les soins aux défunts dans les morgues, en amont de la prise en charge du corps par les pompes funèbres. Nous qui y avons réfléchi, nous n’y voyons que des avantages pour tout le monde. Le Thanatopracteur libéral sera rémunéré directement pour son travail, sans avoir à verser ni dîme ni gabelle à qui que ce soit, ce qui a l’air tout bête comme ça, mais qui pour nous représente un Graal inaccessible . Les soins seront moins chers pour les familles, vu que personne ne margera sur notre travail et la qualité des soins s’en ressentira forcément puisqu’une fois le Thanatopracteur sorti du circuit funéraire, le nivellement se fera logiquement par le haut. Et les pompes funèbres dans tout ça ? Et bien elles seront débarrassées de nous, c’est pas une bonne nouvelle ça ?

Non, blague à part, c’est contraignant de devoir entretenir tous ces magnifiques laboratoires super aux normes, là ils pourront enfin servir à entreposer tout et n’importe quoi . Tout ces trucs que les pompes funèbres entreposent… Heu… Où ça au fait ?

« Des éminents professeurs de la médecins, les thanatopracteurs en ont l’arrogance, du mois supposée. En revanche, ils n’ont pas le savoir et la parfaite connaissance de leur métier qu’ont leurs « homologues » médecins du leur. »

Oui oui, certes, les Thanatopracteurs ont souvent un ego surdimensionné, mais pour ce qui est de la parfaite connaissance de leur métier… Malheureusement, pour les raisons que j’ai évoqué plus haut, la qualité des soins s’est dégradée ces dernières années, mais il y a de bons professionnels qui connaissent vraiment leur métier et qui l’exercent dans les règles de l’art. Si si. Pourquoi nous comparer aux médecins ? C’est un autre métier, mais c’est un métier.

« Historiquement, déjà. Peut on dire que, sans les pompes funèbres, la thanatopraxie ne serait rien ? Oui, on peut même aller plus loin et expliquer que, sans les pompes funèbres, la thanatopraxie n’existerait même pas. On passera sur l’histoire de la thanatopraxie moderne, de Frédéric Ruysch à Jean-Nicolas Gannal, et sur l’explosion de la thanatopraxie aux Etats-Unis grâce à (ou à cause de) la guerre de Sécession, qui, tous, ont été créés pour répondre à des problématiques posées par la mort. Pas par la médecine, mais par la mort, et souvent le besoin de rapatrier les corps pour pourvoir aux obsèques.

Par la suite, ce sont les assistants et conseillers funéraires qui, inlassablement, ont proposé les soins de conservation aux familles, permettant à votre métier d’exister. N’oublions pas que les thanatopracteurs, avant la mise en place de l’examen national, étaient des porteurs qui avaient appris sur le tas. Et qui ont eu d’office le diplôme quand il a été instauré. »

Non, mais non, pas du tout. Il ne faut pas réécrire l’histoire. Notre mariage forcé avec les pompes funèbres ne date que de 1993. Tout le reste est faux aussi, « on » t’aura mal renseigné. Je t’invite à te documenter sur le sujet.

« Ensuite, l’air de rien, les thanatopracteurs sont en train de cracher dans la soupe, mordre la main qui les nourrit, et insulter copieusement leurs collègues des pompes funèbres. Lisez leurs post : ils sont juste en train d’expliquer, à longueur de journée, qu’ils sont trop bien pour être assimilés à de vulgaires croque morts. »

A titre personnel, j’aime bien l’idée d’appartenir à la famille des croques-morts. Ça ne me dérange pas le moins du monde. On ne crache pas dans la soupe, dans la logique des choses, les conseillers doivent proposer les soins aux familles, c’est leur travail et notre intervention leur facilite grandement la vie. D’ailleurs, puisqu’on en parle, les pompes funèbres n’ont aucun droit d’imposer un Thanatopracteur aux familles, c’est à ces dernières qu’appartient ce choix.

« Trop bien, donc, pour les conseillers funéraires qui décrochent leur téléphone pour leur donner du travail. Trop bien pour le directeur d’agence qui leur fait leur chèque de salaire. Trop bien pour leurs collègues porteurs qui les aident à disposer les corps dans les salons, et se retrouvent souvent en première ligne face aux familles quand le soin n’a pas tenu et que le thanato est injoignable.

Trop bien pour les thanatopracteurs qui font leur travail consciencieusement sans rien demander à personne. Trop bien aussi pour vos collègues thanatopracteurs salariés de pompes funèbres, qui font aussi office de conseiller funéraire, de Maître de Cérémonie, de porteurs, bref, qui partagent le quotidien de la pompe funèbres parce qu’ils SONT la pompe funèbre au même titre que n’importe quel autre salarié. Vous faites quoi d’eux ? Les fusiller pour trahison ?

Vous ne voulez plus faire partie du secteur funéraire ? On n’est pas assez bien pour vous ? D’accord. Alors, que les pompes funèbres cessent de vous appeler. Plus de boulot, plus de chèque de la part des pompes funèbres. Aucun acrimonie là dedans, au contraire, c’est juste de la bienveillance : nous ne voudrions pas vous obliger à accepter de l’argent sale, puisque c’est ainsi que vous le voyez. »

Vraiment, tous ces gens ne vendraient des soins que dans le but de nous faire gagner de l’argent ? Pardon, on n’avait pas encore vu ça sous cet angle. Pardon, merci… Mais quelle ingratitude ! Je suis confuse .

« Pour nourrir vos familles, vous pourrez toujours vous rabattre sur l’hôpital. Non, pas la thanatopraxie à l’hôpital, bien entendu : la plupart, ça ne les intéresse pas, ils considèrent que c’est le travail des pompes funèbres, et de toute façon, le budget se réduit, c’est général. Pourquoi embaucher un thanato quand les infirmières et aides-soignantes sont en sous-effectif, faute de crédit ?

Mais il n’empêche, la propreté est essentielle. Alors, peut être, avec votre expérience et vos qualifications, vous laissera-t-on passer la serpillière dans les couloirs du CHU. »

Ah et tu crois qu’on devrait commencer à la passer dans les labos des pompes pour s’entraîner ? Ce sera un peu notre Guyane à nous, on deviendra des nettoyeurs de l’extrême. Ça risque pas d’améliorer notre melon par contre…

« Bla bla bla. »

No comment.

« Ce qui est dommage, c’est que vous priverez les familles d’un service, certes dispensable, mais qui facilite la travail de deuil. Ce n’est pas grave, les pompes funèbres trouveront une autre solution. Gérer les emmerdes et trouver des solutions, c’est ce qu’ils ont toujours fait. »

Sans vouloir être désagréable… J’ai plus souvent tiré les Pompes funèbres de la mouise que l’inverse.

« Mais cela n’arrivera pas. Parce que, au final, ce sont juste vos égos boursouflés qui hurlent à la mort. Vous le savez bien : une pompe funèbre ne peut pas se passer de conseiller funéraire, ni de porteur, ni de maître de cérémonie, ni de marbrier. En revanche, elle peut se passer des thanatopracteurs, ce qui vous renvoie tout en bas de l’échelle. Et ça, vous ne le supportez pas, tout en sachant que si les pompes ne vous donnent pas de travail, personne d’autre ne voudra de vous, et peu importe le ministère auquel vous êtes rattachés. »

Heu… C’est probablement mon ego boursouflé qui parle, mais je demande à voir.

« Alors, puisque la bienveillance ne fonctionne pas, et que vous vous fichez du respect mutuel entre collègues exerçant dans la même corporation, je vais vous parler comme on est en droit de vous parler : retournez travailler, larbins, et en silence ! »

C’est vrai, il est temps de nous montrer qui commande. Non mais alors ! C’est ça le problème, trop de bienveillance tue la bienveillance.

Claire Sarazin