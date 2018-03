Thanatopraxie, les dessous pas chics du concours

On dirait que les thanatopracteurs refont parler d’eux ces derniers jours… La liste des nouveaux reçus n’est pas encore parue et quantité de rumeurs bruissent ici et là. On entend et on lit un peu tout et n’importe quoi et surtout ce terme un peu fourre-tout : « magouilles ».

Règlement de compte à OK thanato

On peut toujours tenter de suivre les conversations qui s’ouvrent au hasard des groupes des thanatos, mais entre les échanges codés et les règlements de comptes, une chatte n’y retrouverait pas ses petits… J’ai donc décidé de faire confiance au seul interlocuteur fiable que je connaisse : Mon petit doigt.

Que me dit-il, ce petit doigt toujours si bien informé ? Et bien il commence par m’expliquer que tout est parti… De rien finalement. Toujours d’après lui (mon petit doigt), certains thanatopracteurs à plusieurs casquettes (doit-on dire charlottes lorsqu’on parle d’un thanato?), à savoir enseignants et évaluateurs auraient examiné leurs propres élèves.

Hum… J’interroge mon petit doigt : « Mais ce ne serait pas une magouille, ça ? ». Il me fait taire : « Non, ce n’est pas très sain mais ce n’est pas interdit par le règlement. » Je suis perplexe. Il reprend : « Il semble que cela soit arrivé aux oreilles d’un thanatopracteur, qui s’en est offusqué. »

Je comprends mieux maintenant… Sauf que non en fait. Qu’il s’offusque, oui, pourquoi pas ? Mais vu que le règlement des évaluations n’a été enfreint à aucun moment, alors…

Mon petit doigt soupire : « Non, le règlement n’a pas été enfreint, mais un courrier est arrivé au Ministère et ‘est toujours embêtant ce genre de courrier… Il fallait vérifier la régularité du truc, tout ça… Et aussi sûrement oui, changer ce point du règlement. Oui, c’est mieux pour tout le monde et au moins on sera tranquilles pour l’avenir. «

Thanatopraxie, je sais tout et je ne dirais rien ou je ne sais rien et je dirais tout ? (sur Facebook)

Bon, voilà, tout est arrangé alors ? Mais pourquoi la liste ne paraît-elle pas ? Les candidats attendent leurs résultats, ne comprennent rien à ce qui se passe et se demandent comment tout ça va finir. C’est inhumain de les faire poireauter comme ça. Alors, petit doigt, explique !

Mais je rêve ou mon petit doigt a vraiment l’air dépité ? «Hélas, la situation aurait pu se débloquer très rapidement, mais mettre en cause le CNT, c’est facile, c’est dans l’air du temps, mais aussi et surtout, c’est grave. C’est tellement grave, que maintenant, la situation est hors de contrôle. On ne discute plus, on n’essaie plus d’arranger les choses. On attend. On ne peut plus faire que ça. »

On attend, on attend, mais on attend quoi au juste ? « On attend, c’est tout. Je suis le petit doigt le mieux informé du monde, mais là même moi je ne peux pas t’en dire plus. Je ne peux pas te dire ce qu’il va advenir de cette liste, du CNT et… » Oh non, voilà mon petit doigt qui se met à trembler… « Je ne peux pas te dire ce qu’il va advenir du DN. »

Bon, et qu’est-ce que tu ne peux pas me dire encore ? « Je ne peux pas te dire comment les candidats vont gérer cette attente interminable, comment ils vont pouvoir rembourser leurs prêts étudiants, je ne peux pas non plus te dire comment les entreprises vont gérer le manque d’effectifs. »

Thanatopracteur, pyromane ou pompier ?

Mais au moins petit doigt, dis-moi qui a envoyé ce maudit courrier, responsable de ce désastre ! « Ah, je l’attendais celle-là ! Et bien sache qu’il y a des choses que même un petit doigt fidèle garde pour lui. »

