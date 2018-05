Tom Wolfe, Glenn Branca, Margot Kidder, William Vance …News du 15 mai

Tom Wolfe, Glenn Branca, Margot Kidder, William Vance …l’actualité du mardi 15 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 15 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

RIP Glenn Branca

Le guitariste/compositeur expérimental new-yorkais Glenn Branca, mentor de Thurston Moore et Lee Ranaldo (Sonic Youth) et Page Hamilton (Helmet), grande inspiration pour My Bloody Valentine, St. Vincent et bien d’autres, est décédé d’un cancer de la gorge à l’âge de 69 ans, a annoncé lundi soir son épouse.

RIP Margot Kidder

L’actrice Margot Kidder est décédée ce dimanche 13 mai. Elle était particulièrement connue pour son rôle de Lois Lane, journaliste amoureuse de Superman, incarné au cinéma par Christopher Reeve.

RIP William Vance

L’«un des derniers maîtres de la BD belge» n’est plus. William Vance, co-créateur avec Jean Van Hamme de la série culte XIII, est mort lundi soir à 82 ans, a annoncé son éditeur.

William Van Custsem, Vance de son nom d’auteur, est né dans la région de Bruxelles le 8 septembre 1935. Dessinateur au trait unique, il débute sa carrière par de courts récits historiques, souvent scénarisés par Yves Duval.

RIP Tom Wolfe

journaliste, écrivain à succès et dandy provocateur, est mort, ’auteur notamment du « Bûcher des vanités » adapté au cinéma par Brian de Palma, il s’est éteint lundi à New York, à l’âge de 88 ans.

Des concessions funéraires vendues aux enchères à Lyon

C’est une vente aux enchères peu ordinaire qui se déroulera les 13 et 14 juin prochain à La maison Ivoire Lyon mettra en vente plus de 80 signes funéraires, à savoir le monument funéraire et sa concession, situés dans les trois grands cimetières historiques de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Loyasse. »Il s’agit d’un moyen original pour acquérir une concession dont peu de gens ont connaissance. La seule obligation est d’être résident lyonnais », est-il précisé.

Le cimetière communal au carrefour des époques

Des petites communes comme Chacenay ou Buxeuil doivent remodeler leur lieu d’accueil des sépultures. Une modernisation indispensable pour répondre aux besoins.

Les funérailles de Maurane auront lieu jeudi à Woluwe-Saint-Pierre

Maurane, décédée le 7 mai dernier, sera inhumée jeudi prochain à 10h en l’église Notre-Dame des Grâces.

Sheila parle avec émotion de la mort de son fils

« Soit on s’écroule, soit on continue« Invitée d’Europe 1 à l’occasion de la sortie de son DVD « Live », au Casino de Paris, la chanteuse est revenue sur les épreuves de sa vie. Et notamment la mort de son fils, Ludovic Chancel, en juillet dernier.

Moment d’émotion sur Europe 1 mardi. Venue présenter le DVD Live, de son spectacle au Casino de Paris, Sheila a évoqué les épreuves traversées dans sa vie. Parmi elles, la mort de son fils, Ludovic Chancel, en juillet dernier. « Soit on s’écroule, soit on continue », explique la chanteuse dans Bonjour la France.

Leur mariage se transforme en enterrement

Luana Alves, 36 ans, et Rodrigo Nogueira, 31 ans, auraient dû se marier à l’église samedi dernier à Passos, sud-est du Brésil. Mais un drame est survenu la nuit précédant les noces.

Alors qu’ils roulaient sur une route principale entre les villes d’Areado et Alterosas, Rodrigo a dépassé un véhicule et percuté de plein fouet une autre voiture qui roulait en sens inverse. Sa future épouse est morte sur le coup. Grièvement blessé, le futur époux est décédé à l’hôpital dans la nuit, rapporte O’Globo