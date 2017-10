Toussaint 2017 : Collègues, partenaires, amis, bon courage et merci

Eh voilà, nous y sommes, la Toussaint 2017 qui approche. Sauf que votre travail ne commence pas que demain, il a déjà commencé depuis plusieurs jours. Exit la soirée pré-jour férié pour vous, ou alors évitez le cocktail bloody mary pour ce soir, demain il y a du travail.

Comme l’an dernier, Familles Rurales n’a pas mis un coup de pied dans la fourmilière, ils sont allés exhumer des pratiques malhonnêtes qui ne représentent pas l’ensemble du secteur. Les médias ont titré « Familles Rurales a pointé du doigt les pratiques douteuses des pompes funèbres » sans même se rendre compte que c’est eux qui ont pointé du doigt tout un secteur. Et il n’y a jamais rien de bon lorsqu’on pointe du doigt quelqu’un ou quelque chose.

J’ai vécu au milieu des fleurs, les nuits blanches, le travail les jours fériés, tout ça, je connais bien, et mes parents aussi. Alors à chaque fois que j’entendais lorsque j’étais petite « les fleuristes se gavent sur la fête des mères » je ne comprenais pas bien. Et finalement en grandissant j’ai compris, et c’est la même chose ici. Personne ne voit le travail qu’il y a derrière. Personne ne voit qui sont ceux qui travaillent le dimanche. et les jours fériés, personne ne compte les heures. L’escroquerie, l’arnaque, ça c’est vendeur, en revanche vous savez qui est beaucoup moins populaire ? La vérité.

À la Toussaint, il n’y a pas plus de décès, alors les gens comprennent peu pourquoi vous avez autant de travail, sauf les raccourcis Toussaint = morts, pompes funèbres = morts et voilà. Sauf que ces dernières semaines, de nombreuses familles sont entrées dans votre agence ou vous ont appelées pour vous demander de remplir une jardinière, changer une plaque, nettoyer une tombe. Symboliquement c’est comme si tous les défunts dont vous vous êtes occupés revenaient encore une fois. La charge est lourde pour les familles, elles n’oublient pas, et vous non plus. Demain c’est la Toussaint, mais le 2 c’est le jour des morts, et qui d’autres que vous s’occupent des défunts ? C’est votre fête à vous aussi, sauf que vous, personne ne vous célèbre.

Il y a eu des beaux portraits quand même dans la presse, de gardien de cimetière, à thanatopracteur, « ces métiers méconnus ». Des métiers méconnus, qui ne le sont que pour ceux qui ne veulent ni voir, ni savoir. Et puis moi je vois toujours le positif, j’aime le brouillard glaçant des matins d’automne. Et il n’y a que vous et les fleuristes qui arpenteront très tôt demain les allées des cimetières. Vous faites du beau travail, personne ne vous l’a dit ? Et bien nous si.