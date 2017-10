Toussaint 2017 et les marbreries : je t’aime – moi non plus

Toussaint 2017 et les marbreries, c’est « je t’aime – moi non plus ». Un chiffre d’affaire en perspective, mais des plannings qui n’ont pas assez de 24 heures dans une journée. La fête des morts, c’est dans deux semaines, et des travaux déjà commencés pour la plupart des marbriers. Une période complexe, pour laquelle il est parfois difficile de tenir les impératifs des clients, surtout ceux qui se réveillent à la dernière minute. Avec quels partenaires compter pour gagner du temps ? Comment s’organiser ?

Et tout ça est à régler avant que les cimetières ne ferment leurs portes aux professionnels, pour faire court : bon courage !

Toussaint 2017 et les marbreries, on s ‘organise

Si vous avez décidé de vous débrouillez seul, sans sous-traitant ou partenaires extérieurs, vous pouvez étayer les effectifs de votre marbrerie en recrutant en interim. Les porteurs auxquels vous faites appel régulièrement pourront être formés « rapidement », et revenir l’année prochaine. Attention à bien leur enseigner les règles élémentaires (pas de karcher sur les gravures, utilisation de produits nocifs sur la pierre etc…).

Établissez un planning, et ne promettez rien aux familles de « dernière minute » : mieux vaut un client décliné, qu’un client insatisfait.

Dépêchez-vous aussi pour commander le matériel dont vous aurez besoin avant qu’il ne soit trop tard : produits d’entretien, feuille or, sable…

L’entretien de tombes

L’entretien de monuments funéraires est un des services les plus demandés à l’approche de la Toussaint. Idéalement, les chantiers de construction de monuments funéraires sont arrêtés, ou en partie (il y a toujours des familles qui veulent que la tombe soit finie pour la Toussaint), et les ouvriers tournent dans toutes les communes pour effectuer l’entretien des tombes commandés.

Pour faire face à toutes ces demandes, pensez-y pour l’année prochaine, la société En Sa Mémoire propose d’effectuer ce service en votre nom, avec un bilan photo qui transite par votre société.

Les gravures

Le défunt a quitté sa famille au cours de l’année, il est impératif pour elle que la gravure soit réalisée pour la Toussaint 2017. Entre les gravures sur place qui prennent un certain temps, et celles sur plaques, vous ne savez plus où donner de la tête. Mémograv, spécialiste de la gravure express est un partenaire idéal pour ce genre d’impératif.

Pose de plaques, fleurissement de sépultures

Ici aussi, un intérimaire ou un stagiaire (oui c’est vache mais bon !) peut être réquisitionné pour effectuer la mission. Soyez quand même prévoyant en lui fournissant des plans précis du cimetière !

Si votre fleuriste est un partenaire de longue date avec qui vous entretenez de bonnes relations, pourquoi ne pas lui demander de poser les plaques commandées chez vous, en échange de quoi vous conseillerez à la famille de s’adresser à lui pour les fleurs ?