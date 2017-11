Toussaint 2017, un malheureux retour aux prix

L’enquête de Familles Rurales, persiste et signe sur sa lancée de l’année dernière (enquête réchauffée ? Vos réactions 2016 ici) en pointant du doigt les écarts de prix constatés dans différentes sociétés de pompes funèbres en matière d’obsèques.

Le magazine fait également remarquer que les tarifs sont généralement moins coûteux chez les « artisans », que nous appelons généralement « entreprises familiales », comparés à ce que l’on (le magazine) peut sous-entendre aux groupes ou franchises. Une évidence aberrante : une franchise paie des droits pour l’enseigne qu’elle affiche, un coût que l’entreprise (car oui, une pompe funèbre est une entreprise) doit rentabiliser, et qui lui permet une certaine notoriété, de véhiculer une image etc.

Tout comme souligner que des obsèques sont plus chères à Paris que dans une petite commune de province (loyer, salaire), le débat que nous pensions pourtant derrière nous ne semble pas vouloir s’éteindre, il est pourtant dénué de sens.

Inutile de revenir sur le prix des obsèques selon moi, il s’agit d’un sujet stérile. En revanche, l’étude pointe un fait plus inquiétant, la non-conformité des devis délivrés aux familles, et là, je me permets de dire : attention à nos fesses ! Si toute entreprise reste libre de définir ses tarifs, elle ne l’est pas de délivrer des devis non conformes à la règlementation, et il est dommageable pour l’ensemble de la profession qu’une enquête pointe ce fait.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé !

Nous publiions le 24 octobre dernier un communiqué de presse Toussaint 2017, communiqué largement envoyé à la presse généraliste pour son marronnier annuel. Il est dommage de constater que le premier sujet abordé, à savoir les soins de thanatopraxie sur les défunts porteurs du VIH et le nouvel encadrement des soins à domicile n’aient eus aucuns échos. Ceci malgré leur importance et les changements qu’ils vont engendrer, tant pour les thanatopracteurs que pour les familles.

Ce communiqué a également souhaité mettre en avant l’arrivée des technologies dans le funéraire, une avancée notable. Trois entreprises ont eu l’occasion de revenir dessus : En sa Mémoire qui a fait l’objet d’un reportage sur TF1, Comitam, pour qui le numérique doit prendre une part bien plus importante qu’à l’heure actuelle, et Simplifia.

Les fleurs, et quelques articles relatifs à l’écologie : crémation, entretien des cimetières ; les devis en ligne ; ont donc parus être plus pertinents. On a également trouvé de nombreux portraits : thanatos, fleuristes, pompes funèbres. Bien sûr : ces derniers sujets ne sont pas dénués de sens, (si ils ont pu profiter à des entreprises, tant mieux) et ont le mérite d’exister, cependant je trouve que la presse ne s’est vraiment pas foulée ! Ces sujets ont fait l’objet, pas plus tard que l’année dernière ou celle d’avant (au moment où les idées naissaient en fait), de beaucoup d’articles et j’aurai aimé que la presse aille un peu plus loin dans ses recherches sur le secteur funéraire qui a largement bougé depuis.

De mon côté, le relai des médias pour cette Toussaint 2017 est raté.

Rendez-vous l’année prochaine…