Toussaint du monde : des enfants de Palerme, au Mexique à l’Obon Japonais

Petit tour du monde qui nous emmène au Japon, aux Antilles, au Mexique et ailleurs. Peu importe les traditions, et les dates, tout le monde fête ses morts. Plongée dans cette Toussaint du monde.

Toussaint du monde : l’Obon Japonais

On part au Japon dans l’honorable fête des morts : l’Obon. Je vous emmène ? L’Obon, ou O-bon est l’occasion pour les familles de visiter les sépultures de leur proche, d’entretenir les tombes, et d’y déposer des fleurs. Particularité de cette fête ? Elle dure toute la semaine.

Le mot obon est en fait bon avec la particule honorifique o. Il dérive du nom d’un soutra appelé urabon’e (盂蘭盆会) qui signifie « pendu par les pieds en enfer ». Les offrandes faites aux morts durant cette fête sont destinées à apaiser leur souffrance dans l’au-delà. C’est aussi une manière de les remercier pour les sacrifices faits pendant leur vie.

C’est une fête d’origine bouddhiste.

Légende : « Il est dit qu’un disciple de Bouddha appelé Mokuren a eu une vision de sa mère tourmentée dans l’au-delà. Inquiet ce dernier s’enquit de demander à son maître comment il pourrait mettre fin à ses souffrances. Ce dernier lui répondit qu’il lui fallait organiser une grande fête pour célébrer les morts le quinzième jour du septième mois lunaire. Le disciple fit selon les consignes de Bouddha et sa mère fut libérée. Il dansa tellement sa joie fût énorme. C’est de là que provient la danse de Obon ou Bon Odori (盆踊り) »

Festival

Cette danse d’Obon a lieu dans différents endroits du Japon et de différentes manières. Il y en a eu une, un peu revisitée, il y a quelques semaines dans le quartier de Ikebukuro à Tokyo. Leplus grand festival de danse du Japon a d’ailleurs lieu pendant Obon du 12 au 15 août sur l’île de Shikoku à Tokushima. »

D’après les différentes sources on peut déterminer quelques dates pour fêter l’Obon :

La date traditionnelle du quinzième jour du septième mois lunaire, elle est donc par définition variable. Cette date est appelée le kyûbon(旧盆), c’est à dire Bon « à l’ancienne ».

À la mi-août du 13 au 15. Cette date est la plus courante et c’est celle qui est reconnue officiellement par le pays comme date nationale.

À la mi-juillet du 13 au 15 notamment (Est du Japon) dans la région du Kantôet du Tôhoku. Cette date est restée suite au changement du calendrier lunaire vers le calendrier solaire grégorien – au début de l’ère Meiji (1868-1912).

La perception de la mort diffère d’une culture à l’autre, si en Occident la Toussaint permet de travailler sur notre devoir de mémoire en Orient c’est surtout une manière d’honorer le défunt lui-même.

Pendant ce festival une tradition a lieu le dernier jour de l’Obon ; des lanternes carrées de papier sont déposées sur l’eau. Une petite bougie placée à l’intérieur et qui représente l’âme du défunt est allumée. La lanterne flottera ainsi sur la rivière ou la mer.

Dans l’intimité des maisons

Mais rendre hommage à ses défunts ne se fait pas qu’au cimetière. Ci-après vous trouverez le témoignage d’une amie expatriée qui me relate ce qui se passe durant cette fête des morts au Japon :

« Les maisons ici, – à la campagne surtout – possèdent un autel. On l’appelle Obutsudan. Je me suis retrouvée là un peu par hasard, mon mari est japonais et je suis allée dans sa famille fêter avec eux cette fête d’importance capitale. Au départ je ne voulais pas y aller, ne me sentant pas à l’aise avec cette tradition qui n’est pas du tout la même qu’à Paris. Mais puisque je fais partie de la famille, c’est un peu de mon devoir d’y aller. Je suis allée chez son arrière grand-mère de 95 ans ! Comme beaucoup de personnes âgées ici elle était en pleine forme. Nous étions là pour honorer la mémoire de son mari décédé plus de 30 années auparavant. Toute la famille était présente.

Sur l’autel Obutsudan, il y avait des offrandes – nourriture diverses- et une photo de son mari défunt. Élément indispensable de cette cérémonie : un bol en cuivre. Pour saluer le défunt on frappe le côté du bol avec la baguette en bois, ce qui fait un son mélodieux, un peu comme on peut le voir dans les films. Des bougies sont également allumées pour représenter l’âme du défunt.

Puis est arrivé un moment un peu plus silencieux. Tout le monde, enfants y compris s’est agenouillé devant l’autel pour faire la prière. Une fois fini les sourires sont revenus sur les lèvres. A la manière des obsèques à l’américaine, la fête s’est poursuivie en prenant du thé et de délicieux gâteaux spécialement conçu pour cet événement si spécial. » Carine, pour Funéraire-Info.

Des chrysanthèmes.

Aujourd’hui la Toussaint au Japon, – influence occidentale oblige- est également fêtée début novembre mais elle est beaucoup plus sobre que l’Obon quelques semaines auparavant. La particularité de cette Toussaint ? Les chrysanthèmes, qui n’ont rien avoir avec nos petites pompettes ! Là bas, les chrysanthèmes qui sont l’emblème du pays – on le retrouve sur le passeport par exemple- est une plante importante. Tranquillité, silence, c’est aussi un symbole de longévité. On les appelle les « Ozukuri » qui signifie «grande pièce». On peut y retrouver près de 400 fleurs sur un seul et même pied ce qui constitue un plant d’environ 4 mètres de large pour 2m50 de haut.

Terre de tradition de mémoire et de souvenir, le Japon nous enchante par ses milles couleurs. Demain, envolez-vous avec moi dans des lieux exotiques pour découvrir comment le mélange des religions vient apporter une touche de gaieté à la Toussaint aux Antilles et en Guadeloupe.

Toussaint du monde : Les Antilles

À des milliers de kilomètres de la métropole, en Guadeloupe, aux Antilles et en Polynésie, on fête également les défunts, mais c’est davantage le 2 novembre qui est mis à l’honneur. Repas, couleurs gaies et locales viennent égayer les souvenirs.

Léon-Jean me raconte : « Si tu entres dans un cimetière guadeloupéen le 2 novembre, je suis sûre que tu pourrais te croire au Mexique ! Il y a beaucoup de similarités à commencer par la fête. Tout ce qu’on ne retrouve pas en métropole. Toutes les familles participent et se retrouvent autour des tombes à la tombée de la nuit pour une grande nuit de festivité. » L-J pour Funéraire Info

Aux Antilles la fête se prépare une semaine avant, toute la semaine précédent le jour J étant consacrée au nettoyage des tombes. C’est une manière de montrer tout le respect porté aux défunts. C’est au Rhum que se déroule la fête des morts toute la nuit.

Les religions s’entremêlent, à la religion chrétienne s’ajoute l’hindouisme pour les guadeloupéens. Ainsi ils fêtent ce qu’il s’appelle le Sanblani, qui est une fête originaire du Sud de l’Inde. Elle représente l’anniversaire de chaque défunt d’une famille. C’est l’occasion de se réunir tous ensemble et de préparer le repas préféré de ceux qui ne sont plus là. La tradition veut qu’une fois le repas préparé, les vivants sortent de la maison en fermant la porte afin que les morts puissent venir goûter au repas préparé en leur honneur.

En Polynésie, c’est l’immaculé qui prédomine. La coutume veut que les tombes soient recouvertes du magnifique sable blanc des plages. Par dessus mille et une couleurs viennent compléter ce tableau de mémoire par des bouquets de fleurs et toutes sortes de compositions florales exotiques.

Tout comme au Japon, c’est le mot « fête » qui prédomine sur celui de morts. Des couleurs, de la joie et de la gaité comme hommage, qui viennent pas à pas effacer les larmes. Demain je vous amène en Sicile, où les enfants sont mis à l’honneur dans cette fête qui prend les allures de fête générationnelle.

Toussaint du monde : les enfants de Palerme

la Toussaint en Sicile est dans le Routard autant dire que ça vaut le détour. Mercredi c’est le jour des enfants, – et le dernier avant la rentrée mouhahaha.- A Palerme le 2 novembre c’est l’occasion de gâter les enfants. Petit détour ensoleillé pour ce troisième jour de chronique sur la Toussaint dans le monde.

Eh oui, encore une journée où l’on part voir ailleurs comment la mort peut être célébrée autrement. En Sicile, la mort n’est pas considérée comme un événement tabou mais elle est au contraire comme au Japon et en Guadeloupe, elle souvent célébrée dans la joie.

Mieux ! Le 2 novembre, Palerme fête « ses morts » en offrant aux enfants cadeaux et gâteaux de la part des morts, puisqu’ils représentent leurs ancêtres ( surtout dans les villages ). Un Noël avant l’heure.

Occasion particulière, biscuits particuliers, les marchands vendent ‘lossa dei morti’ – os des morts- une sorte de biscuit recouvert de sucre blanc, un peu comme dans les marchés de Noël alsacien.

« Pour les vacances de la Toussaint, on me demande à chaque fois ce que je fais. C’est simple, j’emmène mes enfants aux catacombes ! Ici tout le monde est effaré mais là-bas dans le pays de mes origines, ce sont de beaux sourires que je récolte. Quoi de plus normal ? Toucher les morts aux catacombes c’est pour ne pas rompre le lien avec les ancêtres. Et d’ailleurs à Palerme on prend bien plus soins des personnes âgées qu’en France. » Sylvain pour Funéraire-Info.

Les petits palermitains sont encore nombreux à recevoir des cadeaux au matin du 2 novembre.

Comme dans d’autres pays, l’importance est donnée à la communion autour du repas. Ici on y mange du ‘’cannistru’’ scaccio – fruits secs entre autre.

Même si les traditions d’amour et de respect se perdent un peu, l’importance de la fête des morts le 2 novembre demeure, elle est symbole de famille et de mémoire.

Toussaint du monde : la Bolivie

Petit tour en Bolivie qui alterne entre tradition macabre et festive. « Des crânes » c’est le mot d’ordre de cette fête pas tout à fait comme les autres.

En Bolivie, on promène son crâne !

Des milliers de boliviens promènent chacune année des crânes humains, qu’ils gardent chez eux toute l’année. La raison de cette pratique ? Toute simple : c’est censé apporter la chance. Le 8 novembre précisément, tous ces crânes sortent des maisons de Bolivie et vont être amenés au cimetière. D’abord les boliviens y insèrent de jolies guirlandes, de fleurs, mais aussi… des feuilles de coca.

En plus c’est très mignon, on appelle ça le jour des natitas « les petits nez plats » ce qui rappelle l’absence de nez dans les crânes. Ces natitas assurent un rôle anthropologique fort puisqu’ils assurent la protection de la famille, la santé et la sérénité. Crâne qui appartient souvent à un membre de la famille mais qui parfois provient d’une personne inconnue. Néanmoins toujours prénommé, un prête peut accepter de le baptiser.

Pour que ça fonctionne, il faut en prendre soin ! Ils occupent une place importante dans la maison, pas question de mettre le crâne au placard. On leur parle régulièrement et on n’hésite pas non plus à faire des offrandes de nourritures entre autre mais aussi de cigarettes.

Une tradition précolombienne qui remonte à l’arrivée des espagnols en 1492 et dont les familles indiennes sortaient les restes des défunts pour que les sprits – ajayus- créent un lien avec les familles.

Les catholiques, ne sont pas contents, mais cela n’empêche pas au rituel de perdurer. Pour les catholiques, on ne doit pas déranger les morts, et ils ont demandé l’arrêt de la célébration des messes lors de cette fête.

Mais devant les milliers de personnes qui tiennent à ce rituel, l’Eglise est bien impuissante.

« Ils font partis de la famille, et il ne faut surtout pas qu’ils manquent de fleurs. On s’habille bien et on se rend à l’église avec les enfants. Chacun a un crâne enrubanné avec des guirlandes et des fleurs ». Lucia pour Funéraire Info.

Toussaint du monde : Mexique Dia de Muertos

Après le Japon, les Antilles, la Sicile et la Bolivie, bien évidemment je ne pouvais pas clore cette chronique sans vous emmener au Mexique. Vous vous souvenez du dernier James Bond et cette magnifique ouverture sur la fête des morts ? Alors c’est parti, on y retourne.

« la muerte es un paso a la vida »

« la mort est un passage vers la vie ».

La semaine passée je vous parlais du film d’animation, la légende de Manolo, une jolie histoire sur fond de fête mexicaine. « Dia de Muertos », autrement dit La fête des morts, se déroule les 1er et 2 novembre. Il s’agit de l’une des fêtes les plus importantes du pays.

Pour bien différencier, le 1er novembre est consacré aux âmes des enfants, et le 2 novembre à celles des adultes.

Un peu comme dans les autres pays où nous sommes allés cette semaine, c’est la tradition populaire qui domine. Elle veut que l’âme des morts revienne visiter sa famille durant toute la journée. A ce titre, les vivants font des offrandes. Tout comme au Japon, des autels sont installés à l’intérieur des maisons. On y retrouve de la nourriture bien sûr, mais aussi des cigarettes comme en Bolivie, propres à la culture latine. Des photos du défunt accompagnent les offrandes et bien sûr des fleurs, beaucoup de fleurs, surtout de Cempasúchil.

On parle on parle mais…ça vient d’où ?

Ou plutôt…ça date de quand ? Et bien le rituel du dia de los muertos est vieux de plus de 3 500 ans bien avant l’arrivée des européens. Il a en effet été pratiqué par les Mixicas, les Mayas ainsi que les Totonèques. Lorsque les espagnols ont conquis le Mexique, la fête existait déjà, elle était célébrée le neuvième mois du calendrier solaire mexica (durant le mois d’Août) et elle ne durait pas deux jours, mais un mois complet. Mais pour la faire coïncider avec leur fête des morts chrétiennes, la date a été changé pour le 1er novembre.

On y trouve quoi ?

Des « calaveras » ! Ce sont des figurines qui ont pour but de se moquer de la mort au travers de crânes, squelettes. Elles servent de décoration, certaines sont en sucre ou en chocolat. Tout est coloré et représentatif de la culture mexicaine.

D’ailleurs la culture populaire a vu arriver ces dernières années l’influence des États-Unis et donc d’halloween, il n’est donc pas rare de voir des enfants déguisés ce jour là mais au lieu des bonbons, ils vont chercher…des calaveras.

Des autels

Ils ont plusieurs niveaux, là encore, comme au Japon. Ces niveaux représentent les différents lieux traversés par l’âme des défunts.

On y retrouve :

Des photos du défunt

des objets personnels qui lui appartenaient

des bougies

un crucifix

du papier coloré et découpé ( un peu comme de la dentelle mais qui donne des motifs )

des fleurs, en particulier des œillets d’Inde(« cempasúchil »)

de l’encens qui symbolise le passage de la vie à la mort

de la nourriture, en particulier du pain de mort(« pan de muerto »), des têtes de mort en sucre (« calaveras de alfeñique ») des fruits et du maïs qui symbolise la récolte.

« Tu devrais voir ça ! Des couleurs et de la musique partout. C’est très festif, on mange et s’amuse, tout est dans l’exagération pour aider à se moquer de la mort. Notre culture est comme ça, et je crois que le monde l’a bien compris. Aujourd’hui on observe un tourisme à cette période de l’année, les gens sont curieux, ils viennent voir comment on réussit à défier la mort, et on a coutume de dire » No se puede negociar con la muerte, pero sí se puede hacer negocio con ella » autrement dit : On ne peut négocier avec la mort mais on peut faire des affaires avec elle. » Marco pour Funéraire-Info

Mais encore ?

Les personnes qui malheureusement décèdent durant le mois précédent la fête ne reçoivent pas d’offrande. En effet elles n’ont pas encore eu le temps de demander la permission de retourner sur Terre.

Le 1er novembre, pour les enfants morts avant d’avoir été baptisés, les mexicains offrent des fleurs blanches et des cierges. Pour les autres enfants ils leurs apportent des jouets.

Pour les adultes en revanche il est apporté des bouteilles de tequila. – Je vais de ce pas me renseigner pour être enterrée là-bas –

Comme en Bolivie, on retrouve des crânes un peu partout. Ils sont décorés, gravés du nom du défunt, mais on peut aussi manger dedans. Ne faîtes pas beurk, vous êtes nombreux à avoir des choppes de bières ou des shooter en forme de crâne chez vous, l’idée est la même.

Très poétique, afin de guider les âmes, un chemin de pétales de fleurs est réalisé de la rue jusqu’à l’autel. Les Mexicains, sont presque tous catholiques, et ils débutent ainsi leur journée en priant les défunts, et la terminent en buvant à leur santé.

Pourquoi on aime tant ça ?

L’UNESCO a classé cette fête au patrimoine Mondial en 2003. Les mexicains ont un rapport avec la mort on ne peut plus surprenant pour nous, occidentaux. Derrière le respect pour leur défunt, il y a surtout un beau pied de nez à la mort. La vie…résolument.

Merci à tous mes contributeurs, et si vous aussi vous voyagez pendant les fêtes de la Toussaint, ou si votre culture fête autrement cette fête des morts, n’hésitez pas à me communiquer tout ça. On laisse les défunts tranquille, et on les retrouve l’année prochaine.