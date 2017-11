Un crématorium à Cormeilles-en-Parisis en 2018

La première pierre du Crématorium de Cormeilles-en-Parisis a été posée Vendredi 3 novembre 2017 à 11h00, quelques jours après la Toussaint. Dans moins d’un an, à la rentrée 2018, le deuxième équipement du Val-d’Oise après Saint-Ouen-l’Aumône verra le jour à Cormeilles-en-Parisis. La première pierre a été posée au milieu des 5,5 ha du cimetière du Parc des Bois-Rochefort.

La Ville de Cormeilles-en-Parisis a retenu LA COMPAGNIE DES CREMATORIUMS comme titulaire du contrat de délégation de service public pour la construction et la gestion d’un Crématorium. Celui-ci sera implanté au sein du cimetière des Bois-Rochefort.

Le contrat de délégation de service public a été signé le 3 décembre 2016 pour une durée de 30 ans. Le Crématorium répondra aux exigences de la réglementation sur le traitement des fumées conforme à l’arrêté du 28 janvier 2010.

La collectivité a délégué au Délégataire le soin exclusif d’assurer, à ses risques et périls et dans les règles de l’art :

La conception et la construction d’un Crématorium et de ses équipements, la gestion et l’exploitation du Crématorium, qui comprend notamment :

• L’accueil et l’information du public ;

• Le maintien en parfait état de fonctionnement et de propreté des ouvrages et des équipements ;

• Le respect des normes sanitaires et sécuritaires ;

• Le renouvellement des installations ;

• L’approvisionnement en énergie et en fluides ;

• La perception des recettes auprès des usagers.

L’autorisation de création du Crématorium a été délivrée le 19 février 2016, après enquête publique, par M. le Préfet du Val d’Oise. Le permis de construire a été obtenu par la société dédiée à l’exécution du service, CREMATORIUM DES BOIS-ROCHEFORT, le 4 juillet 2017.

Crématorium de Cormeilles-en-Parisis, les chiffres clés :

Les investissements sont estimés à plus de 3,5 millions d’euros HT.

Les réinvestissements pour le gros entretien et le renouvellement des équipements et des bâtiments sont estimés à plus de 2 millions d’euros HT.

Le bâtiment principal disposera d’une superficie de 591m2 incluant deux salles de cérémonies de 112 et 52 places assises, un second bâtiment de 120m2 servant d’espace de convivialité sera mis à disposition des usagers, le tout formant un ensemble de 711m2

La durée des travaux est d’environ 12 mois.

Crématorium de Cormeilles-en-Parisis, adresse :

Cimetière Parc des Bois-Rochefort

Rue Saint-Germain

95240 Cormeilles-en-Parisis

LA COMPAGNIE DES CREMATORIUMS, marque du groupe GENERYS, a été créée pour répondre aux besoins des collectivités, en construction et exploitation d’équipements funéraires.

CONTACT PRESSE :

La Compagnie des Crématoriums : Nicolas Goossens, n.goossens@cie-crematoriums.fr Tél. 06.73.68.21.43

Atelier Philéas (architecte): Anne-Charlotte Zanassi, phileas@atelier-phileas.com

Tél. 01.53.33.24.40

Ville de Cormeilles-en-Parisis : Service Communication www.ville-cormeilles95.fr

Tél. 01.34.50.47.09