Nouveau crématorium à Paris, le Notre-Dame-des-Landes d’Hidalgo?

Depuis 2 ans nous cherchons l’endroit où ce crématorium pourrait être construit. C’était sans doute un des secrets les mieux gardés par les équipes municipales et les quelques professionnels du funéraire qui sont dans la confidence.

La candidate socialiste Anne Hidalgo avait avancé des propositions à l’occasion de la campagne des municipales de 2014 à Paris. Quatre propositions dans le domaine du funéraire pour permettre aux familles parisiennes “d’organiser un hommage digne dans Paris” (vous pouvez consulter notre article en suivant ce lien). En particulier la création d’un nouveau crématorium à Paris.

Créer un nouveau complexe funéraire pour faire face à la saturation du crématorium du Père Lachaise avec la création dans Paris d’un nouvel ensemble composé d’un crématorium, d’un columbarium, d’un “jardin cinéraire” et de “salons funéraires” ainsi que de salles de cérémonie ouvertes aux célébrations laïques était l’ambition de la candidate socialiste, La Maire de Paris, Anne Hidalgo va le faire.

Un crématorium dans le XIXème arrondissement

Le second crématorium de la capitale (après celui du Père Lachaise, qui va bientôt fêter ses 140 ans) devrait s’installer porte de la Villette, square Forceval donnant sur la porte de la Villette (XIXe), entre le Paris Event Center et quasiment sous le boulevard périphérique, l’ouverture est prévue en 2022. Manifestement les écologistes et les élus du XIXe ne sont pas très chauds.

La piste du XVème arrondissement abandonnée pour le crématorium

Parmi les 12 sites envisagés par Pénélope Komitès, l’adjointe (PS) aux Espaces verts et aux Affaire funéraires un terrain dans le 15ème arrondissement.

Le projet devait voir le jour à proximité de l’hôpital Georges-Pompidou dans le XVème arrondissement de Paris. Le 15e est l’arrondissement le plus peuplé de Paris et il est évident que la population de l’arrondissement et d’Issy-les-Moulineaux n’allait pas voir d’un œil favorable la construction de ce crématorium à proximité de chez eux.

Les raisons de cet emplacement : La proximité avec un certain nombre d’hôpitaux de l’APHP, un positionnement géographique (Sud/Sud-Ouest de Paris) à l’opposé du crématorium du Père Lachaise (Est/Nord-Est de Paris) et une proximité avec les hauts de Seine ou le taux crémation semble plus important que dans le 93.

Le chemin risque d’être long avant le démarrage du chantier: Constituer le dossier d’enquête publique et l’étude d’impact puis l’enquête publique et l’avis de la commission et enfin la délibération de l’autorité territoriale compétente et la concurrence va être rude entre les potentiels délégataires, OGF, FUNECAP ou les SFVP…

Nous allons dans un futur proche interroger Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire sur ce sujet brulant.

Le 1er avril 2014, nous avions évoqué ce projet sous forme de poisson, aujourd’hui il est dans l’actualité.