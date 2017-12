Un partenariat raffiné entre ELICCI et POMPES FUNEBRES DE FRANCE

Lors de la dernière édition au Salon Funéraire, et en dehors des services proposés par les exposants, il était aussi intéressant de flâner dans les allées à la rencontre de ceux et celles qui font le funéraire d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi nous avons retrouvé avec plaisir Aliette Frangi de la société ELICCI qui vient de signer un partenariat avec le réseau POMPES FUNEBRES DE FRANCE. Retour sur la rencontre de valeurs communes.

ELICCI, la musique indispensable à l’accompagnement

ELICCI a été créé en 2014 dans le but d’accompagner les familles dans l’organisation d’obsèques en leur proposant de choisir des morceaux de musique ou chansons ainsi que les musiciens et chanteurs pour les interpréter. Aliette Frangi, elle-même musicienne, s’occupe ensuite d’envoyer sur le lieu de la cérémonie les musiciens qui interpréteront les morceaux choisis, et ce dans un délai très rapide. Tous les choix sont possibles de la musique classique à la variété, ou à l’indémodable gospel qui accompagne si bien les cérémonies religieuses.

POMPES FUNEBRES DE FRANCE, une lancée spectaculaire

Et c’est au croisement du parcours d’une autre femme qu’une opportunité de synergies s’est présentée. En un peu plus d’un an, Sandrine Thiéfine, qui a racheté le réseau POMPES FUNEBRES DE FRANCE, poursuit son objectif de croissance avec son équipe. Si au départ de ce rachat, le réseau comptait une trentaine d’agences funéraires en franchise, les nouveaux dirigeants ont décidé d’en garder qu’une vingtaine afin de repartir sur un réseau sain en matière de territoire et de futures implantations. Le réseau comptera désormais plus de 50 au début de l’année 2018. Le réseau POMPES FUNEBRES DE FRANCE est déterminé à devenir le N°1 en franchise funéraire avec une marque à fort potentiel.

Des valeurs communes

Outre leurs formidables parcours et leur détermination, les deux entreprises ont pu naturellement conclure un partenariat grâce aux valeurs communes qu’elles partagent. En tête de ces valeurs, adapter les offres aux besoins des familles qui sont sans cesse en évolution. Car en effet, s’il y a bien un point commun entre ELICCI et POMPES FUNEBRES DE FRANCE c’est leur esprit à l’écoute des nouvelles tendances et des souhaits de personnalisation des familles via la proposition de services différenciants et de haute qualité.

Se démarquer

C’est ainsi que POMPES FUNEBRES DE FRANCE propose désormais dans toutes les agences du réseau, l’offre d’ELICCI permettant de sublimer l’offre obsèques. Après Lyon, Paris, Lille et Toulouse, Aliette Frangi poursuit son expansion dans l’accompagnement aux familles. Sans vouloir révolutionner le marché elle souhaite surtout l’accompagner dans ses changements. Quant à POMPES FUNEBRES DE FRANCE, le réseau continu sa croissance et souhaite regrouper dans son réseau les meilleurs professionnels du secteur funéraire. Le plan stratégique est de pérenniser, développer et dynamiser le réseau sur l’ensemble du territoire français en passant à 300 agences funéraires en 10 ans.

Un partenariat tout en raffinement.