Une maison funéraire pour les Pompes Funèbres Jacky Rougereau & Fils

Construction industrialisée clé en mains, Legoupil Industrie livre une maison funéraire en 5 mois malgré la réglementation contraignante des services de pompes funèbres.

Les pompes funèbres-marbrerie Jacky Rougereau & Fils souhaitaient rapidement ouvrir leur maison funéraire dans une zone artisanale située à Vire (Calvados). Avec un budget limité et des normes de construction très strictes à respecter, l’entreprise familiale et indépendante recherchait un constructeur réactif, flexible et proposant une solution économique. Avec sa gamme de bâtiments industrialisés clé en mains Intégral+, Legoupil Industrie a livré en 5 mois seulement un bâtiment de 480 m2 s’intégrant parfaitement dans la zone artisanale, mais surtout conforme à la réglementation contraignante des services de pompes funèbres.

Comme de plus en plus de pompes funèbres, Jacky Rougereau & Fils souhaitait s’implanter au cœur d’une zone artisanale. La réglementation locale impose la construction d’un bâtiment industriel qui puisse se fondre dans l’existant. Les services funéraires sont par ailleurs régis par le Code général des collectivités territoriales (qui codifie la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008), et font l’objet d’une réglementation très stricte et précise. Jacky Rougereau & Fils a choisi Legoupil Industrie, privilégiant une collaboration avec une entreprise locale qui offre une gestion globale du projet y compris la mise en conformité du bâtiment avec les normes spécifiques en vigueur.

« Pour une entreprise familiale de notre taille, un tel projet représente un investissement considérable. J’ai été très satisfait de la disponibilité de mes interlocuteurs et du suivi hebdomadaire, voire journalier, de Legoupil Industrie. Le délai de livraison proposé était très rapide et a été respecté », déclare Yannick Rougereau, dirigeant de Jacky Rougereau & Fils.

480 m2 de chambres funéraires livrés en 5 mois

En réponse au besoin de prestation globale du secteur tertiaire, Legoupil Industrie a donc développé Intégral+, des bâtiments sur-mesure entièrement personnalisables. Alliant les avantages de la construction modulaire à ceux de la construction traditionnelle, ils peuvent être livrés en un temps record. De la conception à la livraison, le fabricant et installateur de bâtiments clé en mains maîtrise l’ensemble des process, garantissant une grande flexibilité.

Le bureau d’études, habitué à jongler avec les normes spécifiques telles que celle du secteur funéraire, a donc pris en charge la conception du projet.

En 5 mois seulement la maison funéraire a été livrée, conforme aux codes de la construction et à la réglementation particulièrement stricte des services funéraires, sans compter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La salle de cérémonie peut accueillir jusqu’à 60 personnes et bénéficie d’une isolation acoustique renforcée.

Conformément à la loi du 19 décembre 2008 sur la réglementation des services funéraires, le laboratoire de préparation des corps est séparé de la partie destinée à l’accueil du public. Les pièces de cette partie technique sont conçues pour communiquer entre elles hors de la vue du public. Cependant, les salons de présentation (de 15m2 chacun pour permettre un aménagement conforme aux exigences légales) qui ont vocation à accueillir du public communiquent également avec la partie technique, de façon à ce que les cercueils circulent horizontalement.

Les salons et la partie technique répondent par ailleurs aux réglementations sanitaires très contraignantes en termes de ventilation et de réfrigération grâce à l’installation d’une ventilation double flux. Les systèmes d’évacuation et les revêtements du sol et des murs sont conçus pour supporter sans altération une désinfection fréquente et intensive.

A propos de Legoupil Industrie

Fondé en 1976 à Vire dans le Calvados (14), Legoupil Industrie est spécialisé dans la vente et la location de bâtiments industriels et modulaires, de la fabrication aux finitions, dans les secteurs de l’industrie, du tertiaire et des collectivités. Avec pour maître mot la novation, Legoupil a révolutionné le secteur du stockage industriel temporaire en créant la gamme de référence Master, des bâtiments métalliques industriels démontables hautement sécurisés. Affichant aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 30 millions d’euros, Legoupil Industrie a élargi son expertise et propose 4 gammes de bâtiments industriels, tertiaires ou modulaires. Véritable bâtisseur d’espaces temps, l’entreprise dispose d’une palette de solutions personnalisables, temporaires ou pérennes, qui allient flexibilité et fiabilité, concurrençant désormais la qualité et la durabilité de la construction traditionnelle. Legoupil Industrie compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que Aéroports de Paris, Renault, Danone, Mécaplast, Faurecia, Vistéon ou PSA.

A propos des Pompes Funèbres Jacky Rougereau & Fils

Les Pompes Funèbres-Marbrerie Jacky Rougereau & Fils situées à Vire (14), sont une entreprise familiale et indépendante depuis 4 générations. De l’écoute aux démarches administratives, elles fournissent une prestation complète. Les Pompes Funèbres Jacky Rougereau & Fils mettent leur savoir-faire au service des familles pour les accompagner dans l’organisation d’obsèques, les contrats de prévoyance, les travaux de cimetière ainsi que la pose de monuments funéraires. Disposant d’un large choix d’articles et de marbreries funéraires, elles satisfont aux volontés de chacun afin de faciliter le recueillement et la dignité de l’hommage rendu.

Source: communiqué de presse

