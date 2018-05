Une nouvelle méthode de dispersion des cendres avec WAY

Après une crémation, la dispersion des cendres peut être romantique, pas la dispersion dans le jardin du souvenir, en mode taupinière sur un gazon asthmatique, mais la dispersion en pleine nature, dans un lieu que le défunt appréciait et ou les souvenirs des bons moments sont présents. Funéral stores propose le WAY, un bâton de marche pouvant contenir les cendres d’un défunt qui seront dispersées pendant une promenade bucolique.

Il y a deux types de dispersion des cendres après une crémation, dans la nature (sauf sur les voies publiques) : champs, forêt, mer, par voie aérienne, ou au Jardin du souvenir du crématorium ou du cimetière.

Vous pouvez disperser les cendres funéraires où vous le souhaitez sur l’espace public (sauf sur la voie publique). Les choix les plus fréquents sont dans la nature, la mer et la montagne. En mer vous devrez jeter les cendres au large ou immerger l’urne si elle a été prévue à cet effet.

La dispersion en pleine nature demande un peu de logistique, préparer son sac à dos, y mettre l’urne et partir à l’aventure pour retrouver le lieu apprécié par le défunt, puis disperser les 3 litres de cendres, ce qui n’est pas très beau…

Urne de dispersion, dire au revoir pas à pas

Après la crémation, quel sera le devenir des cendres du défunt ?

La dispersion est une option, mais comment l’organiser et dans quel cadre ?

Le totem WAY répond à cette question et grâce à lui la dispersion des cendres prend une nouvelle dimension en créant un rituel contemporain.

Le WAY est un bâton de marche pouvant contenir les cendres d’un défunt. À chaque pression exercée avec le WAY, une petite partie des cendres est libérées depuis une ouverture située à la base du bâton. Le WAY permet de disperser les cendres progressivement tout en marchant. Cette méthode est douce et respectueuse.

Un rituel contemporain

La famille du défunt peut organiser une marche avec le WAY, au moment où elle le souhaite et dans le lieu de son choix.

Par exemple, elle peut opter pour un chemin qui retracera des souvenirs partagés avec le défunt et son entourage. Un chemin avec une valeur sentimentale ajoutera de la signification à la dispersion des cendres. Le long d’une rivière pour un pécheur, dans une forêt pour un chercheur de champignon, dans un chemin pour une grand-mère qui aimait faire de la confiture de mures …

Le WAY peut être transmis de personne en personne tout au long de la marche, donnant la possibilité à chacun de se recueillir et de partager des souvenirs. Une petite partie des cendres est dispersées au fur et à mesure de la marche. Le WAY devient à son tour plus léger, permettant ainsi aux enfants de prendre part au rituel de dispersion.

Le WAY possède un design ergonomique pour une prise en main confortable.

Une large ouverture sur le dessus permet de le remplir facilement, afin de préparer la marche pour la dispersion.

Le mécanisme a fait l’objet de tests et de travaux rigoureux parmi de nombreux revêtements de sol afin de garantir son bon usage dans n’importe quelle condition climatique.

