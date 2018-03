Urne funéraire, une pompe funèbre au service des pompes funèbres

Jérôme Benoist, dirigeant d’une entreprise de Pompes funèbres, a grandi dans le milieu du funéraire et a ainsi pu suivre l’évolution des pratiques et des besoins des familles. Avec Estelle, son épouse, il a lancé Funeral Stores

Personnalisation jusqu’à l’urne Funéraire

Deux tendances se dégagent ces dernières années : la personnalisation des obsèques, les personnes veulent en effet de plus en plus organiser des obsèques à leur image. Et l’augmentation de la part de la crémation pour atteindre plus de 50 % dans certaines régions. Mécontents de l’offre proposée par des vendeurs d’urnes, ils ont lancé Le site Funeral Stores qui propose une grande sélection d’urnes funéraires et à des prix attractifs. Choisies par des professionnels du funéraire, ces urnes de qualité vous permettront de satisfaire au mieux vos clients, quel que soit leurs besoins, leurs goûts et leur budget.

L’avantage de l’Urne Funéraire de Funeral Stores

Jérôme et Estelle ne proposent que des urnes qui correspondent aux demandes des familles et qu’ils savent proposer et vendre aux familles en deuils, si ils y arrivent, pourquoi pas vous dans votre entreprise de pompes funèbres ?

Funéral stores, l’urne funéraire en folie

Urnes en laiton, en bois, en aluminium ou en métal, des formes et des colories répondant aux besoins des familles, quel que soit leurs croyances religieuses ou non.

Funeral Stores est le seul site internet en France à proposer des urnes funéraires aux agences de pompes funèbres par des pompes funèbres.

Urne funéraire : cadre légal

Lorsqu’on choisit la crémation pour un défunt, ses cendres seront recueillies dans une urne funéraire ou cinéraire.

L’urne funéraire peut ensuite être placée dans une sépulture : tombe, columbarium, caveau ou cavurne. Les cendres peuvent également être dispersées si tel est le choix des proches ou du défunt.

Cette urne est à traiter avec respect et dignité. La loi du 19 décembre 2008 a donné le statut de « corps » aux cendres : dans une urne il y a donc une « personne ».

L’urne funéraire porte une plaque sur laquelle sont gravés le nom et prénom du défunt, ses dates de naissance et de décès ainsi que les nom et lieu du crématorium.

1 de 4

Funeral Stores (par les Pompes Funèbres de la Brie)

398 Av. Paul-Vaillant Couturier – 77190 DAMMARIE-LES-LYS

Tél. : +33 (0)1 64 37 63 45 – Fax : +33 (0)1 64 39 61 49

Et pour plus de renseignements, recevoir le catalogue et/ou commander

Mail : contact.funeralstores@gmail.com

Un site Internet : www.funeral-stores.com

Ou le Facebook de Funéral Stores!