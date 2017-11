Usurpation d’identité, croix au cimetière…au menu du réveil funéraire du lundi 27 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 27 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Armando Hart Davalos, figure historique de la révolution cubaine et ancien proche de Fidel Castro, est décédé dimanche à 87 ans à La Havane des suites d’une insuffisance respiratoire, ont annoncé les médias officiels. « Le célèbre combattant révolutionnaire Armando Hart Davalos est décédé dimanche après-midi à cause d’une insuffisance respiratoire », a indiqué le site Juventud Rebelde.

De quoi est mort Frédéric Chopin le 17 octobre 1849 à l’âge de 39 ans? Des chercheurs se posent encore la question. Et grâce au coeur de l’artiste, préservé depuis 168 ans dans un flacon de cristal rempli d’un liquide de conservation , ce mystère pourrait bien être levé.

Bailey Sellers vient de fêter ses 21 ans. Et comme chaque année depuis le décès de son père, mort d’un cancer en 2012, elle a reçu de sa part un bouquet de fleurs. La jeune Américaine a ému les réseaux sociaux en racontant sur Twitter que son père, mort lorsqu’elle avait 16 ans, s’était arrangé pour lui faire livrer un bouquet jusqu’à ses 21 ans, âge de la majorité aux Etats-Unis.

Le jeune homme de 25 ans, victime d’un accident de travail jeudi dernier, a succombé à ses blessures. Jeudi dernier, le préposé à l’entretien à l’usine GDS Valoribois, située dans le parc industriel de Matane, a succombé à ses blessures. Lorsque l’accident de travail s’est produit, le jeune homme avait été retrouvé inconscient à côté d’un convoyeur à courroies. On avait alors observé de multiples blessures sur son corps. Lire aussi : Devis type des pompes funèbres en mairie, deux ans après pourquoi ça coince ?

Agrandissement Ouvert en 1954 route de Claye, le « nouveau cimetière » arrive à saturation. L’année dernière, 247 inhumations ont été réalisées sur ce cimetière et les 7 400 concessions seront bientôt toutes occupées. La mairie va donc procéder à un agrandissement. En effet, les terrains consacrés à l’inhumation des morts doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire Demande refusée La croix du cimetière du village de Prinçay n’est pas contraire à la laïcité. Le tribunal administratif de Poitiers a tranché, jeudi, en faveur de cette commune de 200 habitants. En 2014, Philippe Bonn – dont le père est inhumé dans le cimetière communal – avait saisi cette juridiction au nom du respect de la loi de 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat. (Vienne) Céramique La céramique est liée à l’inaltérable, à l’indégradable, à l’intachable, à l’inattaquable au vitrifié, au chimiquement neutre, au « pur », à « l’éternel ». Tout à la fois matériau de revêtement et structure, la céramique se lit autant par ses joints qui trament, découpent et neutralisent tout ce qu’elle recouvre que par le poli et l’unit de la surface. Matériau inaltérable, économique et mécanique, la céramique peut signifier son contraire : elle peut représenter le souvenir opposé à la mort. Sans doute faut-il voir là des raisons de son utilisation sur les tombeaux de la Martinique.

C’est une histoire hallucinante. Isabelle Faes, une habitante de Loos-en-Gohelle, a découvert que l’enterrement de sa mère avait été organisé par une personne qu’elle ne connaît pas. La police, la justice ne l’ont pas retrouvée. La défunte repose ainsi dans une concession dont sa fille unique n’est pas propriétaire. Du coup, elle ne peut lui offrir une stèle. L’affaire ressemble à une authentique arnaque. Y a-t-il d’autres victimes ? Lire aussi : Cercueil d'enfant, Deuil national…au menu du réveil funéraire du mardi 17 octobre 2017.

Ouvert depuis neuf mois, le crématorium de Theillay est désormais doté d’un comité d’éthique. Une dizaine de personnes étaient présentes, dont le maire, Gérard Chopin, et son adjoint, René Delanoue, le président général du groupe Caton, délégataire de service public pour gérer le crématorium, ainsi que le responsable de site, Marius Lemaire, des représentants de pompes funèbres, des administrés indépendants et des représentants des associations crématistes, ce mardi, pour officialiser sa naissance.

Dix jours après le dernier signe de vie émis par le sous-marin argentin San Juan, les familles des 44 membres d’équipage ont commencé hier leur deuil, même si les recherches se poursuivent. Attentat L’attaque contre la mosquée de Bir Al-Abed est la plus meurtrière de l’histoire récente de l’Egypte. Le dernier bilan donne au moins 305 personnes mortes dans l’attentat dans le Nord-Sinaï. Un drame qui met à l’épreuve la politique antiterroriste du président Sissi.

Clémentine Piazza est une jeune trentenaire diplômée d’HEC. Après avoir été directrice marketing et membre du COMEX du groupe Unibail Rodamco à seulement 28 ans, elle a tout lâché pour créer sa start-up à San Francisco (incubée chez The Refiners). Rentrée récemment en France, elle développe InMemori qui compterait déjà 40 000 utilisateurs.

