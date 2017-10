Vendredi 13 et les paraskevidékatriaphobes, la phobie du chiffre 13

Chance, catastrophe, ou jour d’une banalité sans nom ? Le vendredi 13 est à l’origine de toutes nos humeurs. Arf c’est la faute à Jésus et ses potes des autres religions – qu’elles soient polythéistes ou monothéistes – si certaines personnes restent sous la couette en mode sushi jusqu’au samedi.

Le vendredi 13 et ses racines religieuses

Eh oui, au cours du dernier repas où tous festoyaient gaiement, ils étaient donc 12 plus le petit Jésus devenu grand. Et le treizième invité n’est autre que Judas. Mais bon depuis 2000 ans on sait que Judas a redoré son blason grâce aux nombreuses découvertes historiques. Ajoutez à ça vendredi, le jour de la crucifixion et chez les chrétiens, le vendredi, 13 de surcroit, devient le jour non grata.

Bon et moi qui adore les pays scandinaves, je suis venue vous parler samedi de l’Asatru, la religion des Vikings et bien chez les dieux venus du Nord, c’est la même chose. D’ailleurs y a encore une histoire de repas derrière. Odin, le dieu des dieux avait organisé un chouette repas et réuni tout ses copains sauf Loki, le dieu de la guerre. Vexé il vient s’incruster aux festivités, bien sur c’est l’embrouille, bien sur quelqu’un va mourir, ( Loki envoie une flèche en plein cœur du fils d’Odin ). Eh voilà depuis, dans les pays scandinaves être 13 à table ça n’est pas terrible.

Idem chez les templiers. En octobre 1307, tous les baillis et prévôts de France reçoivent une ordonnance cachetée du roi Philippe le Bel, avec ordre de ne l’ouvrir que le vendredi 13. Le pli leur demande d’arrêter tous les Templiers de France. Le jour même, 2 000 Templiers sont arrêtés simultanément par les sénéchaux (gardes du roi) et les baillis du royaume. Ils sont interrogés sous la torture avant d’être remis aux inquisiteurs dominicains. Parmi les 140 Templiers de Paris, 54 sont brûlés après avoir avoué des crimes hérétiques, tels que cracher sur la croix ou pratiquer des baisers impudiques.

Et même avant Jésus Christ, c’était déjà n’importe quoi. Les Grecs et les Romains, chics glam’ et super à cheval sur l’harmonie considéraient que le chiffre 12 était top classe. Comprenez, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et de la nuit et là le 13 il vient un peu casser l’ambiance. Du coup, pas fous les Romains, ils ont fait du 13 le jour des exécutions, vous savez la décimation toussa toussa.

Vendredi 13 ensanglanté

Crash d’avions, attentats de Paris, le vendredi 13 est souvent tâché de sang. Après il y a une explication, comme souvent mathématiques à tout cela : tous les ans comporte au moins un vendredi 13, et il peut y en avoir jusqu’à 3 par an ( et même deux consécutifs ). Il semblerait, que le 13 du mois aurait légèrement plus de chances de tomber sur un vendredi que sur n’importe quel autre jour de la semaine. Ce serait l’adoption du calendrier grégorien, adopté, coïncidence troublante, par Grégoire XIII, qui serait responsable de cette prédominance du vendredi 13. Ah bah bravo, merci Grégoire.

Une question de mathématiques

Bon et comme nous sommes très traditions en France, cela fait donc des siècles que le chiffre 13 est balancé aux oubliettes. Résultat il y en a même qui sont devenus paraskevidékatriaphobes, qui dit « peur irraisonnée du nombre 13 ». Pas de mariage le jour là, on sert les cuisses pour éviter les naissances, on ne prend certainement pas l’avion, exit les chambres d’hôtels avec ce numéro. Bref on reste chez soi. D’ailleurs ça a l’air dingue mais l’activité économique s’en ressent, les ventes de billets d’avion sont en baisses les vendredis 13 par exemple.

Et si c’était tout l’inverse ?

Si pour certains c’est un jour de malchance, pour d’autres au contraire le vendredi 13 est un jour où tout peut arriver. Vous avez là le parfait exemple du fait de marcher dans une crotte, et qui, suivant votre feeling in ou out vous ferez pencher vers un « bordel ! » ou un « super ! ça porte chance ». Et ça, la Française des Jeux l’a bien compris puisque depuis 1992 elle organise la « journée de la Chance » pour remporter des cagnottes hors de prix.

Il n’y a que nous à être comme ça ?

Traditions et religions font que 52 % des français sont superstitieux soit un tout petit peu moins que la moyenne européenne de 55%. Ah ben non, sinon ça ne serait pas marrant. En Espagne, on craint non pas le vendredi mais le mardi 13, mardi-mars, mars-dieu de la guerre. Vous voyez le lien ou pas ? En Italie, on aime pas le 17 parce que ça s’écrivait XVII l’anagramme de VIXI qui voulait dire « j’ai vécu ». Oui les Romains cherchaient toujours des choses compliquées, du coup ils n’aiment ni le 13 ni le 17. S’ils avaient pu balancer les chiffres impairs ils l’auraient fait.

Bon pour moi qui est la guigne tellement souvent, heureusement que je ne suis pas superstitieuse sinon je pense que si tout m’arrivait le même jour, je ne serai plus de ce monde. Et pour vous alors, chance malchance, ou simplement l’avant goût du week-end ?