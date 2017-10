Vidéo d’un chien et son maitre, pour sensibiliser au don d’organes

Je suis venue vous publier, il n’y a pas longtemps une vidéo très touchante d’un papa suite au décès de son fils et les vibrants conseils qu’il émet. Comme je vous l’ai déjà dit, je ne partage pas toutes les vidéos que l’on trouve en abondance sur internet. Mais parfois dans l’opacité des images, il y a une petite lumière, quelque chose d’impactant ou de fort joli. C’est le cas aujourd’hui avec une vidéo d’un chien et son maitre, qui sensibilise au don d’organes.

Suite à l’évolution de la loi en matière de don d’organes, les opinions de chacun et les débats éthiques ont pullulé sur les réseaux sociaux. Hors, tout le monde se met d’accord pour être touché lorsque le don d’organes sauve des vies.

Le chien, meilleur ami de l’homme dit-on, que l’on a déjà pu voir rester sur la tombe de son maitre suite à son décès, nous donne aujourd’hui encore une belle leçon sur l’amour inconditionnel. Une vidéo qui a été publiée sur internet récemment raconte l’histoire d’un homme âgé et de son chien qui l’accompagne dans chaque moment de la journée. En plus d’être pleine d’émotion, cette histoire véhicule aussi un message sur le don d’organes et invite à la prise de conscience. On y voit un monsieur accompagné de son chien, qui finit par être transporté à l’hôpital suite à un AVC, pour ne plus jamais en sortir… L’on apprend à la fin de la vidéo que le monsieur a donné ses organes et qu’une patiente a pu en bénéficier. À la vue de cette jeune personne, le chien, resté à la porte de l’hôpital en attente de son maitre, s’approche immédiatement vers la dame, car il y reconnait en elle, un morceau précieux de son défunt maitre.

Vous pouvez la retrouver ici en intégralité :