Vision du Salon Funéraire 2017, une fête et des anniversaires

3 jours de fête au Bourget ! Le Salon Funéraire Paris 2017 vient de fermer ses portes et nous avons encore tous dans nos yeux des images inoubliables de cette édition… et mal aux jambes. La filière funéraire se porte bien et l’évolution de cette industrie était bien visible.

Salon Funéraire 2017 au Bourget

L’édition 2017 du salon Funéraire organisé par la CSNAF et Reed Expo se tenait sur 3 jours du 23 au 25 novembre au Bourget. Après l’intermède 2015 à Villepinte pour cause de COP21, les croque-morts de France et de Navarre et les exposants retrouvaient le Hall 2 du Parc des expositions du Bourget pour la grande fête 2017 du Funéraire et c’était une grande réussite !

Les anniversaires au Salon Funéraire

A tout seigneur, tout honneur, l’édition 2017 marquait le trentième anniversaire du salon. C’était une raison supplémentaire de venir partager ce moment avec les organisateurs, les fournisseurs et la communauté du funéraire au Bourget. C’était aussi les 130 ans d’Hygeco, les 80 ans de la CPFM, les 50 ans de France Funéraire, sans oublier les exposants ou les visiteurs qui fêtaient leurs anniversaires pendant les 3 jours ! Joyeux anniversaire à toutes et à tous.

Que faut-il retenir de l’édition 2017 du Salon ?

Cette édition a été une nouvelle fois marquée par la qualité des stands des exposants, lumineux, colorés. A trente ans le salon est arrivé à maturité avec la présentation de produit de qualité et un esthétisme des stands. Pour moi les choses marquantes étaient les suivantes :

Le cercueil était la star du salon, Bernier, Funico ou Homaje sans oublier les autres exposants, de beaux produits, les fabricants présents s’étant attachés à présenter le meilleur de leur art. Cercueil prémium ou concept cercueil ? en tout cas des produits d’exceptions démontrant l’imagination, les compétence et les possibilités infinies de personnalisation que les fournisseurs de cercueil peuvent créer dans leurs usines.

Le monument funéraire était bien représenté avec de très belles réalisations chez les Granits Michel Maffre, La Générale du Granit ou chez Les Granits Sénégats.

Foule dans le monde du logiciel Funéraire

Une dizaine de stands, avec des solutions de gestion, Arlequin, Carbone 14, Neptune, Gif, Simplifia, Yama Soft, Lomaco et d’autres, nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement !

Corbillard et limousine au Salon Funéraire 2017

Foule aussi chez les fournisseurs de véhicules, les limousines de chez Pilato et Rivaud restaient des valeurs sûres et les appareils photos sortaient des poches pour immortaliser par un selfie le véhicule que l’on souhaite pour des convois d’exceptions.

Le salon, reflet des modifications capitalistiques du secteur funéraire

Lors de la dernière édition FT et Hygéco étaient sur le même stand, en 2017, 2 stands marquant la séparation des deux sociétés. Mouvement inverse pour Roc-Eclerc et Funecap qui étaient cette année réunis ensemble, tout comme Funéplus et le FIFF ou encore l’UPFP et la Maison des Obsèques, Neptune et le Choix Funéraire qui, part leurs emplacements, marquaient leurs partenariats respectifs.

Nous allons revenir dans les prochaines semaines sur cet évènement et si vous voulez nous aider, répondez à ce questionnaire ! (Voici le lien vers l’article, a vos stylos)