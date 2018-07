Vivante à la morgue, cimetière, Pompes funèbres… L’actualité du 3 juillet 2018

Vivante à la morgue, cimetière, Pompes funèbres… L’actualité du mardi 3 juillet 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 3 juillet 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Les pompes funèbres cantonales voient grand à Guînes

De la route de Guînes à la zone du Moulin à Huile, il n’y a que 5 kilomètres, mais un déménagement en grande pompe pour la Marbrerie et les Pompes Funèbres Cantonales. L’entreprise dirigée par Laurent Lennuyeux depuis quelques années, et qui comprend les Ambulances Cantonales et une entreprise de taxis, ouvre ce lundi son nouveau site de 350 mètres carrés. « Ce projet était dans nos cartons depuis un moment mais nous avions des soucis pour investir »

FFC: La présidente de l’association crématiste 31, «Nous réclamons des crémations dans la dignité»

Société – Interview de Maïté Rebeix, présidente de l’association crématiste de Haute-Garonne depuis 2 ans, trésorière pendant 15 ans.

Depuis 1948, les associations crématistes prônent des obsèques sous forme de crémation par opposition à l’inhumation. À Toulouse, crématis compte 500 adhérents «convaincus ou convertis» à la crémation, selon la présidente, Maïté Rebeix. Elle explique la situation en Haute-Garonne.

Une femme déclarée « morte » retrouvée vivante à la morgue en Afrique du Sud

Cette Sud-Africaine avait été victime d’un accident de la route. Elle est restée plusieurs heures dans le réfrigérateur de la morgue.

Une Sud-Africaine qui avait été déclarée morte par erreur après un accident de la route a été découverte quelques heures plus tard… vivante dans le réfrigérateur d’une morgue.

Selon un de leurs responsables, les services d’urgence sont intervenus tôt le 24 juin sur le site d’un carambolage survenu à l’extérieur de Carletonville, au sud-ouest de Johannesburg.

Assistant conseiller funéraire : Rigueur, pédagogie et conseil

Aujourd’hui, nous rencontrons David Leroux, tout récemment recruté au sein des Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération tourangelle.

Ce jeune homme de 29 ans a intégré les PFI en septembre 2017. Il vous accueille avec un calme et une rigueur qui interpellent pour un homme de cet âge.

Quand on l’interroge sur cet aspect de sa personnalité, il est très clair: « c’est un trait de mon caractère mais c’est un atout pour mon métier car nous devons cette rigueur aux défunts comme aux familles. Elles doivent pouvoir s’appuyer sur nous et donc nous ne devons pas flancher. Et puis, nous ne pouvons pas faire d’erreurs dans nos propositions : par définition, un défunt n’a qu’une seule cérémonie, tout doit se passer comme prévu ».

RIP François Corbier

Pendant des années, de 1982 à 1997, il a été le compagnon des enfants, l’après-midi sur le petit-écran. François Corbier, ou Alain Roux, de son vrai nom, était un chanteur, auteur-compositeur, musicien, comédien, animateur de télévision… Un véritable homme orchestre, en somme, qui s’est longtemps consacré à des programmes pour la jeunesse. Il est décédé dans la nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet, à l’âge de 73 ans.

Un message pour le voleur du cimetière de Bruille-Saint-Amand

La commune de Bruille n’est pas la seule à devoir faire face au problème. Mais ces derniers temps, le phénomène a pris de l’ampleur et plusieurs familles se plaignent de voir les sépultures de leurs disparus vidées des pots et jardinières de fleurs installés. Que faire ?