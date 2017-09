Votre actualité funéraire de ce vendredi 22 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du vendredi 22 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Liliane Bettencourt – 20 minutes

Le décès de Liliane Bettencourt ce jeudi a fait revenir « l’affaire Bettencourt » sur le devant de la scène. Des mots simples, mais qui recouvrent une multitude de procès et d’enquêtes qui se sont multipliés au fil des années. 20 Minutes remonte le cours du temps pour y voir un peu plus clair.

Blasphème – Causeur

le sacré ne se discute ni ne se négocie. Renoncer au droit au blasphème au nom du sacré serait aussi calamiteux que de supprimer, pour des « raisons humanitaires », les droits de la défense pour des auteurs de crimes abominables. En démocratie, aussi ignoble que soit un criminel, le droit à la défense que la société lui reconnaît est, pour le coup, « sacré » et témoigne précisément de ce que nous sommes dans un État de droit.

Le cimetière de le Chartreuse – Bordeaux7

C’est le cimetière urbain le plus grand de France derrière le Père Lachaise à Paris et le plus ancien de Bordeaux : le cimetière de la Chartreuse a de quoi se distinguer dans le patrimoine architectural du quartier Mériadeck.

Guérir des attentats – Actualité

Guérir le stress post-traumatique, comme après des attentats, est-ce possible? Plusieurs chercheurs ont mis au point un traitement qui semble porter ses fruits.

Aide au suicide – Actualité

L’American College of Physicians (ACP) maintient son opposition ferme à l’aide au suicide qui consiste à la légalisation du suicide assisté par un médecin. L’ACP estime que les arguments pour le contre sont beaucoup plus convaincants et qu’il faut améliorer l’accès aux soins palliatifs. L’aide au suicide est différent de l’euthanasie. Lire aussi : Jeu concours ! Funéraire Info vous offre un objet de la boutique vilain défaut

Le suicide au Brésil – L’Express

Brasilia – Le nombre de suicides au Brésil a augmenté de plus de 11% de 2011 à 2015, selon un rapport officiel présenté jeudi, qui montre que les Indiens et les personnes âgées présentent des taux supérieurs aux autres couches de la population.

Découverte – Actualité

Une étude montre les différences dans le développement du cerveau chez le Neandertal en se basant sur un squelette d’un enfant parfaitement bien conservé. Le Neandertal pourrait avoir un développement cérébral plus prolongé ce qui expliquerait sa physiologie.

