West memory se démarque par ses images douces et travaillées reproduites sur des plaques en alu du bel effet.

L’aluminium, vecteur de l’art chez West Memory

Le contraste entre l’aluminium, qui pourrait paraître froid, s’associe avec perfection dans toutes les images proposées par la société. 257 visuels personnalisables sont disponibles, et certains d’entre eux ont été imaginés et dessinés par des artistes que la société West Memory rémunère. C’est d’ailleurs une réflexion qui nous est venue pendant le salon, avec Sarah, le funéraire manque peut-être d’artistes. Mais il semble que de plus en plus d’entre eux s’intéressent à notre univers et y apportent leur touche.

West Memory a bien anticipé cette tendance, ce fut même le point de départ de leur réflexion puisque l’entreprise Modulimage qui a déposé la marque est notamment sollicitée pour la fabrication de plaques identiques destinées aux évènements culturels.

Un processus complexe est appliqué aux plaques de la société pour figer l’image et l’éventuelle épitaphe de la famille, processus qui passe par plusieurs cuissons au four. Les plaques ainsi terminées sont garanties 25 ans à l’extérieur, et sont anti-tâches, anti-UV et anti-tag.

Laissez-vous tenter…

La société a été très visitée durant le salon et la nouveauté proposée à fait effet. Des plaques rectangulaires, aux photos ovales, le souvenir à travers ces plaques funéraire est complètement renouvelé. Les dessins choisis pour honorer un enfant sont doux et originaux à la fois.

Le site marchand de West Memory permet aux familles de commander en ligne, mais la société propose aux pompes funèbres et marbreries de leur reverser une commission, et leur envoie en prime, 3 plaques d’exposition qui permettent de montrer le produit en magasin.

Côté fixation, rien de plus simple, il est possible de demander le perçage des plaques, de les fixer avec un adhésif spécial pierre, ou d’utiliser le traditionnel silicone.

https://www.westmemory.fr/