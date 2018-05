4ème anniversaire d’Elicci, les obsèques en musique

Elicci propose aux familles confrontées à un décès de personnaliser la cérémonie d’obsèques par la présence d’instrumentistes et de chanteurs de leur choix,pour que les obsèques soient de beaux hommages à la vie ! Voici les nouvelles de mai 2018

Développement de l’activité d’Elicci

Nous préparons le mois prochain l’ouverture d’un nouveau réseau de musiciens à Nice pour accompagner les familles situées en Côte d’Azur.

Activité récurrente

De plus en plus de familles nous demandent l’intervention d’un jazz band façon Nouvelle Orléans, une tendance aux obsèques « joyeuses » que nous observons déjà depuis quelques temps et qui se confirme.

Evénements

Nous avons participé à l’inauguration de l’agence Pompes Funèbres de France de Lyon.

Elicci a été sélectionnée par la Mairie de Paris pour animer le Printemps des cimetières le 26 mai prochain.

Anniversaire d’Elicci

Elicci fête ses 4 ans ce mois-ci !

Communication

Nous peaufinons notre image avec une série de nouvelles photos réalisées en studio (quelques exemples dans ce mail). Un teaser est également en préparation ces jours-ci.

Partenariats d’Elicci

Elicci intervient régulièrement dans les centres de formation funéraires de l’ENAMEF et de l’Institut des Métiers du Funéraire (ex IFFPF) à Paris et en province pour aborder le sujet de la personnalisation des cérémonies par la musique avec les futurs conseillers funéraires et maîtres de cérémonie.

