Bataclan, séisme…au menu du réveil funéraire du lundi 13 novembre 2017

Pour son premier roman, Pierre Drouin livre un récit surprenant, où la mort amènera des scènes qui font éclater de rire et où le rituel du deuil sera complètement réinventé. Faut-il s’en étonner quand le narrateur se dit fils de deux hippies et demie ?

Mercredi 25 octobre 2017, un tragique accident endeuillait le quartier du Chemin-vert à Caen. Malenzo, un petit garçon de 4 ans, était percuté par une voiture à quelques pas de la rue d’Authie. Transporté au CHU de Caen dans un état grave, le petit garçon est décédé des suites de ses blessures quelques temps après son admission aux Urgences.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel et Michelle Rodriguez portent toujours la saga. Le tournage de cette suite avait été longuement interrompu suite au décès de Paul Walker, lors d’un accident de voiture. Le film ayant été presque achevé au moment du drame, la sortie n’avait pour autant pas été annulée et l’acteur défunt, qui joue Brian O’Conner, avait été remplacé par ses petits frères pour les scènes restantes.

Jack Ralite est décédé à l’âge de 89 ans. Il avait occupé le poste de ministre de la Santé et celui de l’Emploi entre 1981 et 1984.

Antoine Boutonnet, qui a dirigé de 2009 à février 2017 la division nationale de lutte contre le hooliganisme, a été retrouvé mort ce dimanche à Paris, nous apprend Le Parisien.

Les deux touristes sont morts après s’être approchés trop près du pachyderme pour le photographier.

Le comédien Alain Mottet est décédé à l’âge de 88 ans accompagné de son épouse Françoise Hirsch, 87 ans, a indiqué une de leurs filles à l’AFP. « Ils ont choisi de partir ensemble, calmement et sereinement », a déclaré Christine Mottet. Leur décès est survenu le 31 octobre à leur domicile parisien.

Un journal allemand établit une liste de 33 293 migrants morts en essayant de rejoindre l’Europe. Dans cette immense liste qui couvre quarante-huit pages, les journalistes allemands ont tenté de rassembler les données disponibles : nationalité, âge, date et causes de la mort.

Au moins 213 personnes ont été tuées et plus de 1700 autres ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l’Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie. En Iran, le bilan des victimes n’a cessé d’augmenter au fil des heures.