Cercueil marmite (vidéo), cimetière, mort à vélo …l’actualité du 7 mai

Cercueil marmite (vidéo), cimetière, mort à vélo …l’actualité du Lundi 7 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du Lundi 7 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Pompes funèbres : pompes à fric

Contrats pièges, factures abusives : autrefois service public, le marché de la mort est devenu une entreprise très rentable avec des prestations extravagantes

Le cercueil avec quatre poignées obligatoires reste l’article incontournable, le produit d’appel de tous les commerces, physique ou en ligne. Chaque enterrement ou crémation effectuée en France doit obligatoirement se faire avec un cercueil, avec quatre poignées pour le soulever. On en trouve à tous les prix, de 450 euros pour un cercueil en aggloméré (700 euros pour du carton amélioré) jusqu’à plus de 3 000 euros pour du chêne massif. Celui de Johnny Hallyday en érable blanc est vendu 1 900 euros. Vernis, poignées additionnelles, capiton : toutes les prestations supplémentaires sont optionnelles.

À Saint-Jacques, le cimetière se met au vert

Des vivaces entre les tombes et de l’herbe dans les allées. Le cimetière au naturel se végétalise et devient ainsi plus apaisant.

À l’ombre de l’église et des stèles, des massifs de fleurs éclairent les allées du cimetière du bourg de Saint-Jacques. Brunelle, thym, céraiste, pâquerette, parahèbe et autres plantes vivaces ont été semées. Du blanc, du rose, du bleu et du vert égayent les murets et les grilles. Des sedums ont aussi occupé les espaces.

Une mort atroce ! Une ex-mannequin rongée par les mites dans une maison de retraite

A 93 ans, Rebecca Zeni est décédée dans sa maison de retraite après avoir été infectée de la gale par des mites.

Les derniers jours de Rebecca Zeni ont été d’une horreur sans nom. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle était l’un des mannequins les plus connus aux Etats-Unis. Mais en 2010, après une vie de strass et de paillette, la santé de Rebecca Zeni se détériore sérieusement et elle se met à souffrir de démence. A ce moment-là, ses proches décident alors de la placer dans une maison de retraite. A partir de 2013, les autorités sanitaires de Géorgie se rendent compte qu’une épidémie de gale a gagné l’établissement dans lequel se trouve Rebecca Zeni.

Funérailles d’une restauratrice dans un cercueil en forme de marmite

Alsace. Il se tue en vélo-fusée à près de 300 km/h

François Gissy, recordman de vitesse sur vélo-fusée, est décédé des suites d’un accident lors de son entraînement sur une ancienne base militaire dans le Haut-Rhin. « Il était connu pour battre des records de vitesses avec des engins bricolés », a indiqué le procureur de la République de Colmar. François Gissy a atteint la vitesse de 333 km/h sur l’une de ses vélo-fusées en 2014.

Castres : un mort et trois blessés graves dans une embardée en pleine ville

Ce vendredi à 22h40, un grave accident de la circulation s’est produit sur l’avenue du Sidobre à Castres. Une voiture de marque Fiat type Abarth blanche avec à son bord quatre militaires du 8e RPIMa a fait une violente embardée. L’accident a fait un mort et trois blessés grièvement atteints qui ont été héliportés vers un centre hospitalier toulousain