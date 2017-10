Communication à la Toussaint, comment éviter les embûches ?

Pratiques tarifaires abusives, ce sont les trois mots qui ressortent chaque année au moment de la Toussaint. Comment gérer sa communication à la Toussaint pour éviter la case « vautour ? »

Malgré une réglementation encadrée de la publicité « passive » du secteur funéraire, communiquer sa présence et ses produits sont des enjeux considérables aujourd’hui à l’instar de tous les autres secteurs.

Pourquoi une communication à la Toussaint ?

Nous le savons « la publicité des opérateurs funéraires a été encadrée et le démarchage interdit à l’occasion ou en prévision d’obsèques (articles L. 2223-71, L.2223-31 et L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales).

Pourtant aujourd’hui des facteurs déterminants sont à l’origine de la multiplicité des canaux de communication par et pour le secteur funéraire. Internet est partout, surtout depuis l’émergence des réseaux sociaux. Et cela reste un bon vecteur pour contrôler son image contrairement aux autres médias qui risquent de sortir du contexte. Internet permet aussi de rester en lien avec « ses familles » et d’avoir un retour d’avis positif contrairement à une publicité plus éphémère, puisque ponctuelle.

Soyez égoïste

J’exagère le trait, mais c’est un peu ça. Si vous commencez à parler de la concurrence, soit vous allez être en connivence avec tous vos confrères, et cela peut-être vu comme « ils sont tous pareils ». Soit vous allez essayer de vous valoriser en vous appuyant sur ses défauts et c’est préjudiciable également. « Connais tes concurrents mais ne dit jamais du mal d’eux » m’apprenait-on en formation. La concurrence dans le journal, ça fait tâche, et ça vous discrédite. Donc en somme, contentez-vous de parler de vous, votre histoire, vos valeurs et vos services.

Connaître l’évolution du marché

Parlez de soi, c’est aussi s’inscrire dans un contexte économique précis. Si vous êtes la pompe funèbre historique de votre ville, ou un nouvel entrepreneur, le discours, bien que différent doit tendre vers la même chose, en expliquant que les besoins des familles évoluent et que vous êtes la réponse à ces évolutions.

Où se passe la communication à la Toussaint ?

Pour la presse écrite, surtout celle trimestrielle et mensuelle, il aurait fallu commencer votre dossier de presse ce printemps. Eh oui, c’est comme afficher un corps de rêve à la plage en été, ça ne se travaille pas au mois de juin. Vous pouvez encore si vous accélérez votre communiqué de presse, interpeller certaines radios et les télés locales.

Vous = L’ensemble du secteur

Je sais, cela semble paradoxal avec ce que je viens d’écrire plus haut mais lorsque vous parlez de vous, la société ne voit pas que « pompes funèbres XXX » elle voit « pompes funèbres ». Et ça, ça fait toute la différence. Vous n’êtes pas dans le social, vous avez le droit de parler de votre société, vous avez le droit d’en vivre, tout en étant un chef d’entreprise respectueux de ses familles et à l’écoute. Faites attention à l’image que vous voulez donner en cette Toussaint 2017, car vous arrivez en milieu hostile.

Et bien sûr vous avez les colonnes de Funéraire-Info et des oreilles à l’écoute de vos produits, services et nouveautés.

