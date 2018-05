Corbillard, cimetière, obsèques en ligne …l’actualité du 9 mai

Corbillard, cimetière, obsèques en ligne …l’actualité du mercredi 9 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mercredi 9 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Montbizot Ils ont restauré un corbillard à bras du siècle dernier

L’association patrimoine de Montbizot agit localement depuis de nombreuses années pour la préservation du patrimoine. Même le plus humble, comme ce corbillard remis à neuf. Il date du début du XXe siècle.

Ce véhicule chargé de transporter les défunts vers leur dernière demeure était remisé au fond du cimetière. « Par chance il était recouvert de belles épaisseurs de peinture qui l’ont quelque peu préservé des effets du temps », explique Denis Lautré, qui s’est beaucoup investi dans le travail de restauration.

Cérémonie du 8 mai, au cimetière américain d’Epinal

Cérémonie du 8 mai, au cimetière américain d’Epinal, 5 255 GI’S qui ont participé aux combats pour la libération de la France, y sont inhumés. 73 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, le souvenir de ce sacrifice est toujours vivant.

Au printemps, le cimetière se met au vert

Des vivaces entre les tombes et de l’herbe dans les allées. Le cimetière au naturel se végétalise et devient ainsi plus apaisant. À l’ombre de l’église et des stèles, des massifs de fleurs éclairent les allées, du cimetière. Brunelle, thym, céraiste, pâquerette, parahèbe et autres plantes vivaces ont été semées. Du blanc, du rose, du bleu et du vert égayent les murets et les grilles. Des sedums ont aussi occupé les espaces.

« L’installation des végétaux est une démarche de patience et de longue haleine. Un cycle de dix ans est à prévoir. Nous avons créé une zone test pour laisser les plantes s’installer. On voit cette année les premiers massifs et le mois de mai est le mois privilégié des floraisons précoces », explique Laurent Menu, des espaces verts à la ville.

Pompes funèbres musulmanes dans le Maine-et-Loire

Radouane Frikach et Hicham Chanta ont longtemps étudié le sujet avant de lancer le Service funéraire musulman Anjou (SFMA), habilité depuis le mois de janvier 2018 par la préfecture du Maine-et-Loire et dont ils sont les fondateurs. « Le fruit d’une longue réflexion et la réponse à une attente forte des musulmans ligériens », expliquent les deux hommes.

Les dérives du commerce des obsèques

Prestations extravagantes, envolée des prix, commissions illégales : en France, depuis l’ouverture à la concurrence, la bataille commerciale autour des pompes funèbres ne profite pas vraiment au consommateur.