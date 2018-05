Croque-mort, Jean-François Parot, Playboy…l’actualité du 25 mai 2018

Croque-mort, Jean-François Parot, Playboy…l’actualité du vendredi 25 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 25 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Beaucoup de questions après le décès d’un jeune joueur de dix-sept ans

Adrien Descrulhes sera enterré samedi matin à Billom, une petite ville du Puy-de-Dôme, entouré de tous ses copains du club de rugby avec qui, le week-end dernier, il avait remporté un huitième de finale du challenge Sud-Est. « On doit disputer le quart samedi après-midi, explique Jérôme Constantin, son entraîneur, mais je ne sais pas si on aura le coeur d’y aller. Moi, en tout cas, je n’en ai pas envie. » Victime d’un plaquage qui l’avait obligé à quitter le terrain, à la 55e minute, Adrien (17 ans) a trouvé la mort après le match, dans la nuit.

Un Anglais se fait euthanasier en Belgique après avoir été défiguré par son ex-petite amie jalouse

La justice britannique a condamné mercredi à la prison à vie une femme de 48 ans qui avait aspergé d’acide sulfurique son ancien petit ami, poussant ce dernier, handicapé et traumatisé par cette agression, à se faire euthanasier en Belgique.

La condamnée, Berlinah Wallace, une étudiante en mode, était initialement poursuivie pour homicide, une accusation que n’ont pas retenue les jurés. Elle a été condamnée, à la place, pour jet de substance corrosive.

Un caveau soulevé par la pression de l’eau pendant l’orage à Grandcourt

Au lendemain de l’orage qui s’est abattu sur les villages de Miraumont, Irles et Grandcourt, maires et habitants n’ont pu que constater les dégâts. À Grandcourt, scène de catastrophe au cimetière. Sous la pression de l’eau et de la boue, un caveau, où avait été enterré un homme début avril, est sorti de terre et s’est ouvert. Le maire a contacté la famille du défunt et lui a assuré que la municipalité prendrait à sa charge les travaux pour remettre rapidement le caveau familial en place.

Une ancienne star »Playboy » jette son fils par la fenêtre avant de se suicider

Stephanie Adams et son jeune fils de 7 ans ont été retrouvés morts vendredi en bas de leur hôtel de New York. L’enquête a déterminé que la mère avait tué l’enfant avec de se suicider.

C’est vendredi dernier que la terrible découverte a été faite. Alors qu’une mère et son fils se trouvaient dans un hôtel chic de New York, les deux ont été retrouvés morts dans la cour de l’établissement.

Antoine, croque-mort : « Je n’ai jamais éprouvé de dégoût »

Antoine nous présente sa vocation : les pompes funèbres. Jamais Antoine n’a mordillé les orteils de ses « clients » pour s’assurer que de vie à trépas ils étaient bien passés. « Cette pratique relève de la légende, rectifie ce croque-mort dont le sourire n’a rien de carnassier. J’officie dans les pompes funèbres, pas dans un film d’horreur ! » Antoine a 30 ans et une approche décomplexée d’un métier qu’il a reçu en héritage. Son grand-père « était dans la partie », son père aussi. « Ado, je n’assumais pas, concède-t-il avec l’accent de son Nord natal. Mes potes me chambraient au motif que “les macchabées, ça pue”. Six Feet Under et Les Experts n’avaient pas encore ripoliné l’image du milieu funéraire, alors je prétendais que mes parents travaillaient dans la menuiserie. »

Jean-François Parot est mort : décès de l’auteur des aventures de Nicolas Le Floch à 71 ans.

L’écrivain Jean-François Parot, ancien diplomate et créateur des aventures du commissaire Nicolas Le Floch dans le Paris du XVIIIe siècle, est décédé à l’âge de 71 ans, a-t-on appris ce jeudi 24 mai auprès des éditions Jean-Claude Lattès.

« C’est une longue et amicale aventure qui se termine », a déclaré Laurent Laffont, directeur général de la maison d’édition, précisant que l’auteur était décédé « d’une longue maladie » dans la nuit de mardi à mercredi.