Décès de la femme la plus grosse au monde atteinte d’éléphantiasis

Loin de s’apparenter à de l’obésité morbide, l’éléphantiasis est une pathologie dont souffrait une égyptienne qui a pesé jusqu’à 500 kilos. Malgré un suivi médical poussé en début d’année, qui lui avait fait perdre plus de la moitié de son poids, elle est décédée à Abou Dhabi.

« L’Égyptienne » voilà comment était titré les médias qui relayaient l’histoire de cette dame souffrant d’éléphantiasis. Pas la peine de vous faire un dessin, le mot est assez transparent – façon de parler -. Cette maladie consiste en l’augmentation des parties du corps causée par un œdème.

https://www.youtube.com/watch?v=7BBW7pmasaY#action=share

Suivie par 20 médecins, elle était arrivée à Bombay en février, pour « un traitement de ladernière chance » après 25 ans passée chez elle à ne pas pouvoir sortir.

Malgré cela, elle est décédée des suites d’une faiblesse cardiaque combinée à une insuffisance rénale. Pourquoi en Inde ? En réalité c’est un médecin, le docteur Muffazal Lakdawala qui, ému par son histoire, avait même écrit à la ministre indienne des affaires étrangères pour la faire venir.

C’est une maladie qui n’est pas si rare que cela, mais dont peu de personnes parlent. Il en existe plusieurs sortes, et par ailleurs tous les membres ne sont pas sujet à gonflement. Rappelez-vous, il y a trois ans, de l’américain Wesley Warren Jr. qui était décédé de la même maladie. Il était tristement connu pour avoir les plus gros testicules au monde. Si cette histoire pouvait prêter à sourire, cet homme a connu un véritable enfer, et tout comme le décès de sa funeste comparse, il souffrait de diabète et d’insuffisance en tout genre, et avait également fait deux crises cardiaques.

http://www.dailymotion.com/video/x1n0nnw

Oui je sais ce que vous pensez, vous, professionnels, votre dos, votre cercueil etc. Musulmane de confession des dispositions sont sûrement prises pour les obsèques de la dame en fonction évidemment de sa forte corpulence.

Triste record, c’est aujourd’hui Pauline Potter, pesée en juillet dernier à 293 kilos qui entre au Guinness.