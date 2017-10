Deuil périnatal, manchot, PF Peschet…au menu du réveil funéraire du lundi 16 octobre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 16 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Décès

Le chanteur et comédien Alain Meilland, cofondateur du Printemps de Bourges, est décédé dimanche à l’âge de 69 ans. Il avait été victime d’un malaise à la mi-journée.

Le Japon pleure son manchot

Petit raisin est mort. Le vieux manchot est mort de maladie à l’âge avancé de 21 ans, a annoncé vendredi le zoo de Tobu, dans la ville de Saitama (nord du Japon). Ce manchot de Humboldt était devenu célèbre en début d’année lorsqu’il était visiblement tombé amoureux de l’image en carton d’Hululu, célèbre héroïne de dessin animé, après avoir été abandonné par sa compagne en début d’année.

Une jolie pétition

Ses fans, bouleversés par cette disparition, ont lancé une pétition, demandant à Dieu le « retrait immédiat de la mort de Jean Rochefort ». Il est écrit par l’auteur Philippe Sylvestre sur le site de la pétition : « Nous ne pensons pas que cette disparition soit appropriée (…) Nous demandons le retrait immédiat de cette mesure et le retour à la situation précédente, qui satisfaisait tout le monde. »

Mogadiscio saigne

Le double attentat qui s’est déroulé samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l’histoire du pays. Il témoigne aussi de la puissance mortifère d’une mouvance djihadiste qui conserve intact son pouvoir de nuisance malgré les reculs sur le terrain et l’aide récente de l’armée américaine.

Les morts choquantes des séries télé

Plus les années passent et plus on est habitués à voir des personnages de séries mourir. En effet, cela existe depuis le début et n’a que été renforcé avec le temps et des séries comme Game of Thrones ou The Walking Dead. Voici le Top 6 des morts que l’on attendait pas.

Vols au cimetière

Des vols il y en a beaucoup, et de plus en plus se produisent dans les cimetières. À Amiens on s’interroge sur le profil des voleurs.

Patatras

Le mur du cimetière bientôt en travaux pour éviter l’effondrement à Arcques, dans le Pas-de-Calais. Des cales ont été installées pour soutenir le mur en attendant les travaux qui débuteront début novembre.

Canada

Un collège postsecondaire de la Colombie-Britannique lance le premier programme de la province destiné à former des « accompagnants à la mort ».

Deuil périnatal

Hier c’était la journée de sensibilisation au deuil périnatal. De nombreux témoignages et articles ont parlé de ce sujet encore trop largement tabou et mis en sourdine, malgré la douleur incommensurable des parents.

Avec sa présence sur les réseaux sociaux, Yannick Bourquin veut briser le tabou des « paranges », ces parents dont l’enfant est mort avant l’accouchement ou juste après la naissance. A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur le deuil périnatal, il raconte son histoire.

Le deuil périnatal désigne la perte d’un enfant in utero, lors de l’accouchement ou juste après. C’est une épreuve difficile qui touche en moyenne 7000 familles tous les ans en France.

Dimanche 15 octobre se tient la Journée du deuil périnatal. L’occasion de parler de ce papa, émouvant, qui a parcouru, fin août dernier, un marathon en Australie, en poussant une poussette vide durant 42 km. Plusieurs coureurs l’ont interrogé, ne comprenant pas son acte. Un acte puissant.

Il y a un an, l’association Aux Noms des Petits Anges – ANDPA- et ma maison d’éditions La Petite Gomme avons créé un album de naissance qui répond aux pages blanches du carnet de naissance classique pour ces familles particulières qui sont composées de parents touchés par le deuil périnatal.

Pompes funèbres Peschet

Les pompes funèbres Peschet ont inauguré, vendredi 29 septembre 2017, leurs nouveaux locaux situé à proximité du cimetière de Flers.

