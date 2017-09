Retrouvez ici en intégralité le contenu du communiqué de presse de Nicolas Delestre, secrétaire général de EFT et intervenant pour l’École Française de Thanatoplastie. Vous pourrez télécharger ce communiqué de presse à la fin de l’article.

L’embaumement est un art construit autour de multiples techniques et protocoles. Ceux-ci changent et s’adaptent en fonction de la complexité des cas, des volontés des familles et des croyances de chacun.

La standardisation du traitement est impossible et ce principe d’adaptation demande au praticien une remise en question permanente et salutaire.

Il arrive parfois que certains cas soient particulièrement complexes à traiter et demandent des compétences bien spécifiques. Cet « art dans l’art » prend aujourd’hui le nom de « thanatoplastie » ou « anaplastologie » et se définit comme l’ensemble des techniques permettant la reconstitution de façon réaliste des parties manquantes ou délabrées du visage.

En France il n’existe que très peu de formations permettant l’acquisition de telles compétences car la thanatoplastie demande de la part de ses instructeurs de nombreuses années d’expérience et de pratique avant de parvenir à mettre en place un protocole suffisamment efficace et abouti pour servir de base à l’obtention de résultats probants. Pourtant, depuis 2010, 20 heures de formation en thanatoplastie doivent être dispensées par les écoles afin de permettre aux étudiants d’obtenir le diplôme de thanatopracteur.

L’EFT(École Française de Thanatoplastie) est présente au sein de la faculté de médecine de la ville d’Angers depuis 2014. Elle permet l’acquisition d’un ensemble de méthodes propres à la réalisation de reconstructions faciales post-mortem d’une qualité exceptionnelle, en s’appuyant sur le parcours et les avancées techniques imaginées et mises en place par son fondateur Michel Guénanten et son président Christophe Goussin. L’enseignement dispensé au sein de l’EFT privilégie la qualité et la rigueur, reflet fidèle de la réputation d’excellence des maîtres des lieux.

Techniques d’ancrage et polymérisation, résine, revêtement de surfaçage, substitut osseux, substitut cutané, cosmétologie sont traités durant la session d’enseignement et l’application pratique des techniques enseignées est immédiate grâce à la mise à disposition de pièces anatomiques présentant de nombreux traumatismes réalistes. Chaque étudiant se voit remettre lors de son arrivée sur les lieux de la formation un « kit restauratif » complet composé d’outils et de matériaux nécessaires à l’application pratique des connaissances acquises pendant et après le stage.

La formation dispensée par l’EFT se veut également un espace de discussion ouvert permettant aux thanatopracteurs présent de débattre et de confronter leurs idées et pratiques afin de donner la possibilité à chacun de lever les doutes et craintes auxquels tout praticien est confronté au cours de son parcours professionnel.

Le succès rencontré par la formation nécessitera pour la première fois en 2018 la mise en place de deux sessions qui auront lieu du 19 au 22 juin et du 23 au 26 octobre montrant, s’il en était besoin, la volonté des thanatopracteurs d’acquérir de nouveaux savoirs mais également l’accroissement des besoins en matière d’art restauratif.

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter en adressant un mail à : contact@ecolefrancaisethanatoplastie.fr Nicolas DELESTRE secrétaire général de EFT et intervenant session du 19 au 22 juin 2018 session du 23 au26 octobre 2018

