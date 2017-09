Éphéméride 13 septembre

Pas de journée internationale répertoriée

Ils nous ont quittés un 13 septembre :

En 1997 disparaissait Georges Guétary, chanteur d’opérette et comédien grec naturalisé français au début des années 1950. Venu à Paris pour étudier le commerce, on lui découvre une voix extraordinaire. Travailleur et extrêmement sérieux, il commence une petite carrière de chanteur, jusqu’à sa rencontre avec Francis Lopez, compositeur qui va lui offrir de nombreux succès.Il part à la conquête de Broadway et s’y fait une place. Les années 70 marquent la fin de l’opérette, et Guétary prend sa retraite.

En 1973 disparaissait Betty Fields. Après sa formation à l’American Academy of Dramatic Arts de New York, Betty Field débute au théâtre en Angleterre, dans deux pièces jouées entre 1931 et 1934, When Knights were bold et She loves me not. Elle joue ensuite à Broadway, très régulièrement, de 1934 à 1971, notamment dans des pièces du dramaturge Elmer Rice, son premier époux. Au cinéma, elle apparaît de 1939 à 1968. Son dernier film est Un shérif à New York, avec Clint Eastwood. Dans l’intervalle, elle aura comme partenaires John Wayne, Marilyn Monroe, Burt Lancaster, Ann Bancroft ou Elizabeth Taylor, entre autres. Pour la télévision, elle participe à des séries entre 1950 et 1968