Éphéméride du 12 septembre

Aujourd’hui :

C’est la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.

Défunts du jour :

En 2010 nous quittait Claude Chabrol, réalisateur, également producteur, acteur, scénariste et dialoguiste. La fortune de son épouse lui permet de créer une maison de production, qu’il va utiliser pour tourner son premier film, « le beau Serge », qui deviendra le premier film de la nouvelle vague. Se détournant de ce mouvement, il devient alors l’analyste féroce de la bourgeoisie de province, à travers les « Inspecteur Lavardin » avec Jean Poiret, puis rencontre sa muse, la jeune Isabelle Hupert. Claude Chabrol reçoit, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique, le prix René-Clair de l’Académie française en 2005, la Caméra d’or de la Berlinale 2009 et le Grand prix 2010 de la SACD. Il est inhumé au Père Lachaise.

En 2003 à Nashville s’éteignait Johnny Cash, chanteur, guitariste et auteur-compositeur de musique country américain. Il a également pratiqué les styles rock and roll, rockabilly, blues, folk ou encore gospel. Johnny Cash est connu pour sa voix de baryton caractéristique et ses basses profondes. Son comportement et ses vêtements sombres lui ont valu le surnom de l’Homme en noir. Il commençait traditionnellement ses concerts en disant : « Hello, I’m Johnny Cash. » Avec 90 millions d’albums vendus en près de cinquante ans de carrière, il est considéré comme une figure majeure de la musique américaine du XXe siècle. Sa discographie officielle comprend 55 albums studio et 6 albums live.

En 1995 disparaissait Jeremy Brett. Acteur britannique, il se rendit célèbre en incarnant de 1984 à sa mort Sherlock Holmes, dans la série dite « Granada », du nom de la chaîne de télévision qui la produisait. Fidèle au texte de Conan Doyle et à l’ambiance des aventures du détective conseil de Baker Street, Brett est considéré par les Holmesiens comme le meilleur Sherlock Holmes du petit écran, toutes époques confondues.

En 1993 s’éteignait Raymond Burr. L’acteur avait débuté au théâtre, mais c’est Alfred Hitchcok qui le révèle dans « Fenêtre sur cour ». C’est toutefois dans Perry Mason qu’il rencontrera le succès, puis dans la série l’homme de fer ou il incarnera, pendant huit ans, un avocat paraplégique.

En 1992 disparaissait un des plus grand gâchis du cinéma : Anthony Perkins. Acteur surdoué, il tient des seconds rôles auprès d’acteurs prestigieux, joue les jeunes premiers, sans jamais trouver le rôle qui lui permette de s’imposer. C’est Alfred Hitchcok qui le lui donnera : Perkins est Norman Bates dans « Psychose », le plus grand succès mondial du maître du suspense. Malheureusement, Perkins est tellement identifié à Norman Bates que personne ne lui confie ensuite de rôle majeur. C’est un de ses plus grands talents que le cinéma sacrifie sur l’autel d’un personnage. Sa veuve mourra en 2001 dans un des avions qui s’est écrasé sur le World Trade Center.