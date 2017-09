Funéraire à l’étranger, un cercueil train, décès de la chèvre mascotte anglaise…

Angleterre, un cercueil Orient Express fabriqué par le défunt

Brian Holden a vécu à Ashton, Tameside et est décédé en ce mois de septembre 2017. L’homme s’était fait connaître parce qu’il avait lui-même fabriqué son cercueil, une copie de son train favori dans lequel il avait effectué de nombreux voyages. Il avait suscité l’admiration de nombreuses personnes en étant également devenu le plus vieil employé de Macdonald’s, qui lui avait fait apposer une plaque de bronze dans le restaurant où il travaillait. L’homme était reconnu pour son intelligence, passant des diplômes de droit et avait rejoint la Mensa (haute société de QI).

Édimbourg, son fils a t-il vraiment été enterré il y a 42 ans ?

Lydia Reid a accouché 42 ans auparavant d’un petit garçon nommé Gary. Malheureusement l’enfant naît fragile, et on le transfère rapidement vers un autre hôpital que celui de l’accouchement pour une opération. Le petit ne survit pas. Depuis 42 ans, sa mère qui n’a pas pu le voir avant les obsèques se pose la question : était-il réellement dans le cercueil ? Poussée par son intuition devenue obsessionnelle, elle veut savoir et fait exhumer le cercueil. Et comme elle l’avait pressenti, aucune trace de corps. Si l’on pourrait mettre cela sur le dos de la décomposition, un scientifique ayant poussé les analyses confirme qu’il n’y a aucune trace organique dans la funeste boîte, et l’enquête a ouvert la question au prélèvement d’organes sans consentement, a priori fréquent à l’époque.

Expérience de mort imminente

Le Sun relaye les témoignages de Reddit de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Si certains décrivent l’habituelle « lumière blanche » et la douceur, d’autres sont passés par un noir complet qui les a terrifiés.

Pays de Galles, un dernier adieu à celle que l’on appelait « la reine des Tsiganes »

La famille de Ruby Pearl Marshall était réunie au cimetière de Pontypridd, autours d’une pierre tombale estimé à 40 000£ ornée d’anges dorés.

Shenkin, la chèvre mascotte du Royal Welsh est décédée, la Reine informée

La chèvre mascotte du Régiment du 3ème Bataillon est décédée. Célèbre pour ses apparitions dans des rencontres sportives, son décès à été officiellement annoncé à la Reine, et une remplaçante devra être choisie sous peu. Elle sera enterrée près du Régiment avec ses prédécesseurs.

Affaire à saisir, un corbillard Cadillac à 1200$ !

Et le vendeur à le mérite de faire rire !

Espagne : morte pour la sécu, pas pour les banques !

Une espagnole a été déclarée administrativement morte suite à une probable erreur informatique dans un hôpital. Elle est privée de sécurité sociale et de la pension de réversion de son défunt mari, mais les banques continuent de lui faire payer ses différents crédits !

