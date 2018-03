Funérarium, crématorium et pompes funèbres…l’actualité mortelle du lundi 19 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du Lundi 19 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

ROC Eclerc, un nouvel établissement funéraire – Lu sur La Voix du Nord

L’enseigne nationale vient d’ouvrir sur 350 m2 de nouveaux locaux à Arras, face à l’ancienne entrée de l’hôpital, boulevard Winston-Churchill. C’est Ludovic Parmentier et son épouse qui vont gérer cet établissement.

Nouveau complexe funéraire du Havre – Lu sur tendance Ouest

Le nouveau complexe funéraire du Havre (Seine-Maritime) ouvre ses portes lundi 19 mars 2018. L’ancien funérarium crématorium était devenu trop vétuste et inadapté aux nouvelles pratiques du deuil.

Michel Baloche est mort – Lu sur Paris Match

Ancien collaborateur de Jacques Chirac, Michel Baloche est mort vendredi à l’âge de 66 ans. Il était l’homme de l’ombre qui organisait les meetings de l’ancien président de la République.

Le groupe Delesse SA – Toute la Franchise

Le groupe Delesse rejoint Pompes funèbres de France dans le Var. Le groupe Delesse SA, qui développe son savoir-faire sur le marché du funéraire dans le département du Var depuis plus de 40 ans, intègre les rangs du réseau Pompes Funèbres de France. Ses agences de Toulon Mairie, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer et du Luc se préparent à passer sous enseignes, et le groupe a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’ouvrir d’autres implantations à ses côtés.

«allocation funéraire» – Mediapart

Même mort, un élu national coûte de l’argent

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, le règlement prévoit une «allocation funéraire» pour les parlementaires qui viendraient à décéder pendant leur mandat mais aussi pour ceux qui ne sont plus en exercice, leur conjoint et les enfants encore à charge… Ils peuvent critiquer la prime charbon!

Adour Pompes funèbres – La dépêche

Les frères Damien et Fabrice Bataillés, les responsables d’Adour Pompes funèbres, actuellement installés place de la Mairie à Plaisance, sont à l’origine de cette création dans la zone industrielle de la ville au 373, route de Ju-Belloc.

Adour Funérarium, un établissement flambant neuf de 240 m2, est dernièrement sorti de terre avec un équipement des plus modernes et trois chambres funéraires qui seront disponibles pour les familles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept grâce à un système performant de digicode individuel.