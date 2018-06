Funexia, cimetière, Services Funéraires – Ville de Paris… L’actualité du 26 juin 2018

Funexia, Cimetière, Services Funéraires – Ville de Paris… L’actualité du mardi 26 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 26 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Richard Harrison est mort, le patriarche de l’émission « Pawn Stars » avait 77 ans

En France, on connaissait son visage mais aussi son surnom « Old man », « le vieux ». Richard Harrison, le patriarche de l’émission « Pawn Stars », est mort ce lundi 25 juin à l’âge de 77 ans. Ce père de famille avait fait de son magasin de prêt sur gages Gold & Silver Pawn à Las Vegas le centre d’une émission de télé-réalité qu’il tenait avec son fils Rick et son petit-fils Corey.

L’actrice Katherine Heigl se prend en photo au cimetière et s’excuse

L’actrice Katherine Heigl a des fans qui n’hésitent pas à la rappeler à l’ordre et elle les écoute. L’ex-star de Grey’s Anatomy passait un week-end en famille à Buffalo, dans l’État de New York, quand elle a décidé d’aller se recueillir au cimetière local, dans lequel sont enterrés ses grands-parents et son frère. Un moment poignant, qu’elle a décidé d’alléger en prenant quelques photos au milieu des pierres tombales avant de les publier sur Instagram.

Fin de course dans le cimetière

L’accident est spectaculaire mais sans gravité. Dimanche, en début d’après-midi, une Peugeot 308 a quitté la route et a fini sa course dans le petit cimetière de la commune de Dercé (Loudunais) après avoir renversé et détruit trois tombes.

Son conducteur, un homme de 82 ans, habitant la commune voisine de Nueil-sous-Faye, n’est pas blessé mais est sous le choc. Presqu’un miraculé.

Funexia, l’entreprise de pompes funèbres de Forcalquier

Ils ont le sourire et pourtant leur métier ne fait pas du tout rire. Cécile et Bernard Gastaldi sont depuis plus de 20 ans les gérants de l’entreprise de pompes funèbres de Forcalquier : Funexia. Une entreprise qui a bien évoluée comme ils nous l’expliquent.

CENDRINE CHAPEL, Directrice Générale des Services Funéraires – Ville de Paris

Le Conseil d’Administration du 29 mars 2018 a confirmé la nomination de Cendrine Chapel en tant que Directrice générale de la SAEMPF (Société anonyme d’économie mixte des pompes funèbres), dénomination: Services Funéraires – Ville de Paris (SFVP)