Hommage, fin de vie…au menu du réveil funéraire du mercredi 22 novembre 2017

Incompréhension

Incrédule. Isabelle Quéré attend toujours des réponses aux questions qui la tourmentent depuis trois mois. Elle attend des explications concernant le décès de son mari, Jérémy, mort le 28 août, alors que trois jours auparavant il avait franchi le seuil des urgences de la clinique Saint-Hilaire souffrant simplement d’une angine. Le parquet d’Agen a ordonné une autopsie le 30 août à l’Institut.

Hommage ?

Marilyn Manson l’a un peu cherché en choisissant son nom de scène en référence à Charles Manson, psychopathe américain mort ce lundi à l’âge de 83 ans. De nombreux internautes ont confondu les deux hommes et ont rendu hommage au chanteur du célèbre groupe de métal.

Statistiques

Les accidents de moto blessent, tuent et coûtent beaucoup plus que les accidents de voiture. C’est la conclusion d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et de l’université de Toronto. Leurs résultats ont été publiés dans le Journal de l’association médicale canadienne.

Témoignage

Je suis condamné. Voilà c’est dit. Comme tout le monde vous allez me dire. Oui, sauf que moi, ça ira sans doute un peu plus vite que vous. « Condamné », ça fait très série B. Ça vous choque ? Vous ne devriez pas, je vais mourir dans quelques semaines, peut-être même que je ne passerai pas Noël. Mais je ne vais pas m’étendre là dessus, si ça se trouve demain je vais mourir en tombant dans les escaliers, dans un tragique accident de voiture. C’est pas la mort qui choque. La mort est notre seule certitude, pourquoi diable sommes-nous si étonnés lorsqu’on nous annonce que nous allons y passer ?

Crémation

L’association crématiste du Maine a tenu son assemblée générale, samedi, au Mans. Elle encourage ses adhérents à anticiper leur cérémonie de crémation afin d’adoucir le deuil des proches.

Enterrement

Ce fils d’agriculteurs repose désormais dans la même terre tunisienne où il est né, avec vue sur la Méditerranée: le créateur franco-tunisien Azzedine Alaïa a été inhumé près de Tunis lundi en présence de ses proches, dont Naomi Campbell.