Hydrosystem était présent au salon du Funéraire 2017 où le stand était bien trop petit pour accueillir autant de curieux venus découvrir les nouveautés !

Le chariot-crocopelle, et le chariot-grue : les 2 grandes nouveautés !

Elles ont fait leur effet, c’est indéniable ! Fini pelle, pioche, brouette, binard… nous voilà à l’ère du renouveau avec Hydrosystem !

Le Chariot-crocopelle d’Hydrosytem était présenté sur le stand. Cette machine unique en son genre allie le chariot radiocommandé CM80 ainsi que la Crocopelle, première innovation de la marque pour répondre aux problèmes d’accessibilité dans les cimetières.

Avec le chariot-croco, un seul opérateur suffit, et le peu de manipulation qu’il nécessite permet un gain de temps inestimable. Marie-Claire l’a rabâché et elle a eu bien raison : aucun autre engin ne permet à la fois de creuser, porter, tout en étant déplacé via sa radiocommande.

Idéal dans les cimetières paysagers (qui seront de plus en nombreux), il est équipé de roues, et non plus de chenilles qui permettent de ne pas abîmer pelouses et allées engazonnées.

Le chariot-grue Palfinger PC 2700, exposé un peu plus loin sur le stand Palfinger a rencontré un vif succès. Il porte et transporte des charges lourdes en tout confort et avec sécurité. Il apporte un gain de temps inestimable aux marbriers !

Le chariot CM80 d’une largeur de 50 cm, transportant, en un coup de radiocommande, des charges lourdes allant jusqu’à 800 kilos fut le également le champion du salon avec de nombreuses commandes signées.

» Bonjour Merveilleux une réalisation pour l’intérêt du monde funéraire Enfin une équipe avec un esprit inventif Je vous souhaite d’être récompensé par des commandes Bravo Cordialement B. Pierre «

Témoignage d’un client de Hydrosystem

La réponse aux marbriers

Gain de temps et économie d’effort, c’est le maître-mot de l’entreprise Hydrosystem, rare, si ce n’est la seule, à proposer des machines aussi complètes et aussi abouties pour travailler dans les endroits restreints.

Le catalogue d’options est large, et amené à s’agrandir, et toutes peuvent être commandées d’origine ou ajoutées par la suite sur le chariot. Les options sont ajoutées sur le même bâti (le chariot CM80), garantie d’une machine fabriquée avec les mêmes exigences de qualité pour tous les marbriers.

Consultez les sites www.hydrosystem.fr et www.crocopelle.com pour visualiser les vidéos des différents machines Hydrosystem.